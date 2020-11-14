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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лис, 2020 08:20
Получается, что нужно загасить кредитку до 30 декабря. А я сразу подумал, что до конца февраля. До конца февраля это грейс на снятие/переводы. Будьте внимательны и не провтыкайте. А с 1 января снова пускаем лимит в ход, ну или с 2-го, а то 1-го можно и начудить что-то не то с бодуна.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 08:44
Можно 31 декабря, т.к проведут уже январем.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:33
Странно...
Мне, например, так легко, как здесь, кредитный лимит давно нигде не давали. Запросил 10 - 15 тыс., а в итоге "налили" по максимуму - 30! Теперь жалею, что не просил больше.
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:40
Re: ПУМБ
Приветствую! Планирую всеможу для комуналки. Если не дадут кр.лимит, можно ли закинуть свои и пользовать для кб? Или все проще и не дадут карту?
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:11
Re: ПУМБ
Anadonta, я запросил скромно, дали запрошенную сумму. Поэтому не факт, что получилось бы.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:15
По-моему где-то писали, что со старта больше 30 не дают.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:50
ПУМБ
По-моему где-то писали, что со старта больше 30 не дают.[/quote]
Без довідки про доходи це максимум. Можна й більше, але запрошують довідку. Також до 30К дають новим клієнтам на перший раз.
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:15
не дадут карту, писали выше: дадут мгновенку, но не активируете ))
потому-то в отделении они стараются активировать с вами вместе, для подобных случаев
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:47
Что значит не активируете?
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