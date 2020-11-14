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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лис, 2020 08:44
Striker написав:
Получается, что нужно загасить кредитку до 30 декабря. А я сразу подумал, что до конца февраля. До конца февраля это грейс на снятие/переводы. Будьте внимательны и не провтыкайте. А с 1 января снова пускаем лимит в ход, ну или с 2-го, а то 1-го можно и начудить что-то не то с бодуна.
Можно 31 декабря, т.к проведут уже январем.
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velvet
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:33
Странно...
Мне, например, так легко, как здесь, кредитный лимит давно нигде не давали. Запросил 10 - 15 тыс., а в итоге "налили" по максимуму - 30! Теперь жалею, что не просил больше.
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Anadonta
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Додано: Нед 15 лис, 2020 12:40
Приветствую! Планирую всеможу для комуналки. Если не дадут кр.лимит, можно ли закинуть свои и пользовать для кб? Или все проще и не дадут карту?
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valya
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:11
Anadonta, я запросил скромно, дали запрошенную сумму. Поэтому не факт, что получилось бы.
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1
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:15
Anadonta написав:
Странно...
Мне, например, так легко, как здесь, кредитный лимит давно нигде не давали. Запросил 10 - 15 тыс., а в итоге "налили" по максимуму - 30! Теперь жалею, что не просил больше.
По-моему где-то писали, что со старта больше 30 не дают.
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velvet
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:50
velvet написав: Anadonta написав: Flamingo написав:
[quote="5099037:clientage"]
А похоже с лимитом щас достаточно лояльно у банки, пробуйте
Ни фига
. Двоим знакомым рефералил - обо работают не официально, но вполне платежеспособные - у обоих есть неплохие лимиты в Моне и "лайне", также в наличии авто и весьма не дешевая недвига - ну ладно пусть у одного кредитный рейтинг низковат - что-то в районе 380, но у второго - песТня - выше 540 - и обоим отлуп в лимите. Даже неудобно им в глаза теперь смотреть - я так им пумбу хвалил, а оно во как получилось...
Странно...
Мне, например, так легко, как здесь, кредитный лимит давно нигде не давали. Запросил 10 - 15 тыс., а в итоге "налили" по максимуму - 30! Теперь жалею, что не просил больше.
По-моему где-то писали, что со старта больше 30 не дают.[/quote]
Без довідки про доходи це максимум. Можна й більше, але запрошують довідку. Також до 30К дають новим клієнтам на перший раз.
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:15
valya написав:
Приветствую! Планирую всеможу для комуналки. Если не дадут кр.лимит, можно ли закинуть свои и пользовать для кб? Или все проще и не дадут карту?
не дадут карту, писали выше: дадут мгновенку, но не активируете ))
потому-то в отделении они стараются активировать с вами вместе, для подобных случаев
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cohan
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:47
cohan написав: valya написав:
Приветствую! Планирую всеможу для комуналки. Если не дадут кр.лимит, можно ли закинуть свои и пользовать для кб? Или все проще и не дадут карту?
не дадут карту, писали выше: дадут мгновенку, но не активируете ))
потому-то в отделении они стараются активировать с вами вместе, для подобных случаев
Что значит не активируете?
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:55
посетитель написав: cohan написав: valya написав:
Приветствую! Планирую всеможу для комуналки. Если не дадут кр.лимит, можно ли закинуть свои и пользовать для кб? Или все проще и не дадут карту?
не дадут карту, писали выше: дадут мгновенку, но не активируете ))
потому-то в отделении они стараются активировать с вами вместе, для подобных случаев
Что значит не активируете?
не знаю как это выглядит: может, пин не приходит, а может после нажатия кнопки карта остается заблокированной и кнопку можно жать до посинения
у меня все 4ре активировались успешно
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