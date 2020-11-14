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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:22

До 30к без справки о доходах. Справку может потребовать система в индивидуальных случаях. Изначально 30к - это максимум, что можно получить. Потом КЛ будет увеличиваться, по мере пользования картой.
lloydbanksua
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Повідомлень: 311
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:49

Я приходив з довідкою, документами на нерухомість, наявними депозитами в ПУМБі, клієнтським стажем...
В результаті всеодно 30 і крапка.
KVV
 
Повідомлень: 614
З нами з: 29.11.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:47

  KVV написав:Я приходив з довідкою, документами на нерухомість, наявними депозитами в ПУМБі, клієнтським стажем...
В результаті всеодно 30 і крапка.

А зазивали ж дівчата раніше! Благали, щоб відкрив ту картку і почав прокачувати, але чули їх лише одиниці. Так би зняли зараз по 100к і поклали під жирних 8% - ото б життя настало!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5032
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Подякував: 219 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:04

klug
де 8%?
бо я вирішив допомогти з ліквідністю Абанці...
KVV
 
Повідомлень: 614
З нами з: 29.11.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:07

KVV
Конкорд, Аккорд
Amid
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 12.06.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 272 раз.
 
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