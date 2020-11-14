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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:22
До 30к без справки о доходах. Справку может потребовать система в индивидуальных случаях. Изначально 30к - это максимум, что можно получить. Потом КЛ будет увеличиваться, по мере пользования картой.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:49
Я приходив з довідкою, документами на нерухомість, наявними депозитами в ПУМБі, клієнтським стажем...
В результаті всеодно 30 і крапка.
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KVV
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Додано: Нед 15 лис, 2020 18:47
KVV написав:
Я приходив з довідкою, документами на нерухомість, наявними депозитами в ПУМБі, клієнтським стажем...
В результаті всеодно 30 і крапка.
А зазивали ж дівчата раніше! Благали, щоб відкрив ту картку і почав прокачувати, але чули їх лише одиниці. Так би зняли зараз по 100к і поклали під жирних 8% - ото б життя настало!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:04
klug
де 8%?
бо я вирішив допомогти з ліквідністю Абанці...
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KVV
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:07
KVV
Конкорд, Аккорд
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Amid
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Додано: Нед 15 лис, 2020 20:41
Amid написав:KVV
Конкорд, Аккорд
Конкорда нема.
Аккорд відмовив в обслуговуванні запідозривши в свинорильстві.
Ну то таке... я в Абанку максимум на тиждень закінув.
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KVV
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