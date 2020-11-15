RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2633263426352636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:55

  посетитель написав:
  cohan написав:
  valya написав:Приветствую! Планирую всеможу для комуналки. Если не дадут кр.лимит, можно ли закинуть свои и пользовать для кб? Или все проще и не дадут карту?


не дадут карту, писали выше: дадут мгновенку, но не активируете ))
потому-то в отделении они стараются активировать с вами вместе, для подобных случаев

Что значит не активируете?


не знаю как это выглядит: может, пин не приходит, а может после нажатия кнопки карта остается заблокированной и кнопку можно жать до посинения

у меня все 4ре активировались успешно
cohan
 
Повідомлень: 443
З нами з: 27.09.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:22

До 30к без справки о доходах. Справку может потребовать система в индивидуальных случаях. Изначально 30к - это максимум, что можно получить. Потом КЛ будет увеличиваться, по мере пользования картой.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:49

Я приходив з довідкою, документами на нерухомість, наявними депозитами в ПУМБі, клієнтським стажем...
В результаті всеодно 30 і крапка.
KVV
 
Повідомлень: 615
З нами з: 29.11.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:47

  KVV написав:Я приходив з довідкою, документами на нерухомість, наявними депозитами в ПУМБі, клієнтським стажем...
В результаті всеодно 30 і крапка.

А зазивали ж дівчата раніше! Благали, щоб відкрив ту картку і почав прокачувати, але чули їх лише одиниці. Так би зняли зараз по 100к і поклали під жирних 8% - ото б життя настало!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5033
З нами з: 18.08.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:04

klug
де 8%?
бо я вирішив допомогти з ліквідністю Абанці...
KVV
 
Повідомлень: 615
З нами з: 29.11.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:07

KVV
Конкорд, Аккорд
Amid
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 12.06.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:41

  Amid написав:KVV
Конкорд, Аккорд

Конкорда нема.

Аккорд відмовив в обслуговуванні запідозривши в свинорильстві.

Ну то таке... я в Абанку максимум на тиждень закінув.
KVV
 
Повідомлень: 615
З нами з: 29.11.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:26

  MASolomko написав:Найти в Viber бот Yasno, в нем получит ссылку на страницу оформления карты, подать заявку и ждать звонка.

А дальше что? На каком этапе происходит запрос интересующего лимита и ответ какой согласован?

  MASolomko написав:Мне ПУМБ с оформлением кредитной карты не понравился. Многое зависит от менеджера, что он там заполнит в анкете на скоринг.

Не совсем понял - вы же скоринг по заявке на сайте (pumb.ua/yasno) проходили или нет?

  lloydbanksua написав:Клиент был действующий, была зп карта

А как правильно озвучивать желаемый лимит зарплатнику - тот, что светится в доступных кредитных предложениях? Зарплатнику сколько надо телефонов давать и будут ли по ним прозвоны?
Vorlon
 
Повідомлень: 9348
З нами з: 14.06.13
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2633263426352636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sanio і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17571)
15.11.2020 23:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.