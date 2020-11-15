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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:55
посетитель написав: cohan написав: valya написав:
Приветствую! Планирую всеможу для комуналки. Если не дадут кр.лимит, можно ли закинуть свои и пользовать для кб? Или все проще и не дадут карту?
не дадут карту, писали выше: дадут мгновенку, но не активируете ))
потому-то в отделении они стараются активировать с вами вместе, для подобных случаев
Что значит не активируете?
не знаю как это выглядит: может, пин не приходит, а может после нажатия кнопки карта остается заблокированной и кнопку можно жать до посинения
у меня все 4ре активировались успешно
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:22
До 30к без справки о доходах. Справку может потребовать система в индивидуальных случаях. Изначально 30к - это максимум, что можно получить. Потом КЛ будет увеличиваться, по мере пользования картой.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:49
Я приходив з довідкою, документами на нерухомість, наявними депозитами в ПУМБі, клієнтським стажем...
В результаті всеодно 30 і крапка.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 18:47
KVV написав:
Я приходив з довідкою, документами на нерухомість, наявними депозитами в ПУМБі, клієнтським стажем...
В результаті всеодно 30 і крапка.
А зазивали ж дівчата раніше! Благали, щоб відкрив ту картку і почав прокачувати, але чули їх лише одиниці. Так би зняли зараз по 100к і поклали під жирних 8% - ото б життя настало!
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:04
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де 8%?
бо я вирішив допомогти з ліквідністю Абанці...
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:07
KVV
Конкорд, Аккорд
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Amid
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Додано: Нед 15 лис, 2020 20:41
Amid написав:KVV
Конкорд, Аккорд
Конкорда нема.
Аккорд відмовив в обслуговуванні запідозривши в свинорильстві.
Ну то таке... я в Абанку максимум на тиждень закінув.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 23:26
MASolomko написав:
Найти в Viber бот Yasno, в нем получит ссылку на страницу оформления карты, подать заявку и ждать звонка.
А дальше что? На каком этапе происходит запрос интересующего лимита и ответ какой согласован?
MASolomko написав:
Мне ПУМБ с оформлением кредитной карты не понравился. Многое зависит от менеджера, что он там заполнит в анкете на скоринг.
Не совсем понял - вы же скоринг по заявке на сайте (pumb.ua/yasno) проходили или нет?
lloydbanksua написав:
Клиент был действующий, была зп карта
А как правильно озвучивать желаемый лимит зарплатнику - тот, что светится в доступных кредитных предложениях? Зарплатнику сколько надо телефонов давать и будут ли по ним прозвоны?
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Vorlon
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