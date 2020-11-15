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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 06:02
vovareuckij хорошо помогает кредитная история , наличие депозита в Пумб-е.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 16 лис, 2020 09:59
Re: ПУМБ
Открыл депозит "Свободный" и налил туда 10к грн.
Через спецстраницу Yasno подал заявку на кредитку. Рассказали про условия карты и т. п. Далее спросили ИНН, по нему сообщили готов ли банк со мной сотрудничать или нет, потом желаемый лимит (сообщил 5к грн), официально ли трудоустроен или нет, тип документа (паспорт/карта). На этом этапе в УБКИ не стучались.
Зашёл в отделение, нашли заявку и давай стандартную процедуру: анкетные данные, где и кем работаю, контактные данные. Уточнили желаемый лимит (запросил два раза больше). Пошёл запрос в УБКИ. Ответ — принесите справку и банк нальет "без базара".
Приношу справку, менеджер опять начинает заводить заявку, анкетные данные и т. п. Уточняет 20к грн хотел, но остановился на лимите предыдущего посещения отделения. Снова запрос в УБКИ, подпись доков, выдача карты и типа гуляй с картой, жди ПИН, если одобрят. Но одобрили сразу.
ps Т. е. по телефону запись и какой-то быстрый скоринг + сообщают о перечне документов.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:42
З Вільного$ можна зняти долари в касі?
Чи спочатку на ВсеКарту$, а потім в касу?
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:43
Кешбек по Yasno дают только по кредитке ВсеМОЖУ? Если уже есть такая карта, оформленная на стандартных условиях (не по ссылке с Yasno), вторую банк не выдаст?
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:48
В касі тільки з Всекарти
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:52
Мне сказали, что только одна кредитка ВсеМожу может быть
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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