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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 06:02

vovareuckij хорошо помогает кредитная история , наличие депозита в Пумб-е.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 09:59

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:На каком этапе происходит запрос интересующего лимита и ответ какой согласован?
Открыл депозит "Свободный" и налил туда 10к грн.
Через спецстраницу Yasno подал заявку на кредитку. Рассказали про условия карты и т. п. Далее спросили ИНН, по нему сообщили готов ли банк со мной сотрудничать или нет, потом желаемый лимит (сообщил 5к грн), официально ли трудоустроен или нет, тип документа (паспорт/карта). На этом этапе в УБКИ не стучались.

Зашёл в отделение, нашли заявку и давай стандартную процедуру: анкетные данные, где и кем работаю, контактные данные. Уточнили желаемый лимит (запросил два раза больше). Пошёл запрос в УБКИ. Ответ — принесите справку и банк нальет "без базара".
Приношу справку, менеджер опять начинает заводить заявку, анкетные данные и т. п. Уточняет 20к грн хотел, но остановился на лимите предыдущего посещения отделения. Снова запрос в УБКИ, подпись доков, выдача карты и типа гуляй с картой, жди ПИН, если одобрят. Но одобрили сразу.

ps Т. е. по телефону запись и какой-то быстрый скоринг + сообщают о перечне документов.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:42

З Вільного$ можна зняти долари в касі?
Чи спочатку на ВсеКарту$, а потім в касу?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:43

Кешбек по Yasno дают только по кредитке ВсеМОЖУ? Если уже есть такая карта, оформленная на стандартных условиях (не по ссылке с Yasno), вторую банк не выдаст?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:48

  KVV написав:З Вільного$ можна зняти долари в касі?
Чи спочатку на ВсеКарту$, а потім в касу?

В касі тільки з Всекарти
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3103
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:52

  Anadonta написав:Кешбек по Yasno дают только по кредитке ВсеМОЖУ? Если уже есть такая карта, оформленная на стандартных условиях (не по ссылке с Yasno), вторую банк не выдаст?

Мне сказали, что только одна кредитка ВсеМожу может быть
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3103
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:26

  Anadonta написав:Кешбек по Yasno дают только по кредитке ВсеМОЖУ? Если уже есть такая карта, оформленная на стандартных условиях (не по ссылке с Yasno), вторую банк не выдаст?

Кредитка может быть одна: ВсеМожу или Соломандри
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:00

Доброго вечора ОТЦЫ ОСНОВАТЕЛИ.
Выпатрошил я сегодня своего кредитного карту спрута ВСЕ МОЖУ.
в приложении висит надпись - задолженность до конца льготного периода 0,00 до 30,11,20
каковы мои действия дальше? Сколько времени можно использовать наличку?
Спасибо .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:14

  Goodman написав:Доброго вечора ОТЦЫ ОСНОВАТЕЛИ.
Выпатрошил я сегодня своего кредитного карту спрута ВСЕ МОЖУ.
в приложении висит надпись - задолженность до конца льготного периода 0,00 до 30,11,20
каковы мои действия дальше? Сколько времени можно использовать наличку?
Спасибо .


потрошить начали в Ноябре? в декабре появится заолженность в размере выпотрошенного,
гасите СЭПом и снова потрошите, или гасите в конце декабря а снова потрошите в Январе, если вы за "раздать долги до НГ" :D
cohan
 
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