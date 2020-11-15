Додано: Пон 16 лис, 2020 09:59

Vorlon написав: На каком этапе происходит запрос интересующего лимита и ответ какой согласован? На каком этапе происходит запрос интересующего лимита и ответ какой согласован?

Открыл депозит "Свободный" и налил туда 10к грн.Через спецстраницу Yasno подал заявку на кредитку. Рассказали про условия карты и т. п. Далее спросили ИНН, по нему сообщили готов ли банк со мной сотрудничать или нет, потом желаемый лимит (сообщил 5к грн), официально ли трудоустроен или нет, тип документа (паспорт/карта). На этом этапе в УБКИ не стучались.Зашёл в отделение, нашли заявку и давай стандартную процедуру: анкетные данные, где и кем работаю, контактные данные. Уточнили желаемый лимит (запросил два раза больше). Пошёл запрос в УБКИ. Ответ — принесите справку и банк нальет "без базара".Приношу справку, менеджер опять начинает заводить заявку, анкетные данные и т. п. Уточняет 20к грн хотел, но остановился на лимите предыдущего посещения отделения. Снова запрос в УБКИ, подпись доков, выдача карты и типа гуляй с картой, жди ПИН, если одобрят. Но одобрили сразу.ps Т. е. по телефону запись и какой-то быстрый скоринг + сообщают о перечне документов.