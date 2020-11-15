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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:37
Aktus написав:
Получили карту (карты), оплатил комуналку в начале ноября, 10-11 числа уже пришел кешбек.
Платил через некст, пейхаб, пумб-онлайн и ипей. Все окешбечилось.
А якийсь регламент по нарахуванню кешбеку за комуналку тут є?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:36
V2, 5 рабочих дней с момента операции.
Как происходит аннулирование карты: отделении или удалённо?
Есть бомж-карта, к этому же счету выпущена персонифицированная карта.
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