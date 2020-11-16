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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2635263626372638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:37

Re: ПУМБ

  Aktus написав:Получили карту (карты), оплатил комуналку в начале ноября, 10-11 числа уже пришел кешбек.
Платил через некст, пейхаб, пумб-онлайн и ипей. Все окешбечилось.


А якийсь регламент по нарахуванню кешбеку за комуналку тут є?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:36

Re: ПУМБ

V2, 5 рабочих дней с момента операции.

Как происходит аннулирование карты: отделении или удалённо?
Есть бомж-карта, к этому же счету выпущена персонифицированная карта.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 06:53

  MASolomko написав:V2, 5 рабочих дней с момента операции. Как происходит аннулирование карты: отделении или удалённо? Есть бомж-карта, к этому же счету выпущена персонифицированная карта.

Только отделение.
lloydbanksua
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