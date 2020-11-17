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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2636263726382639>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:37

Re: ПУМБ

  Aktus написав:Получили карту (карты), оплатил комуналку в начале ноября, 10-11 числа уже пришел кешбек.
Платил через некст, пейхаб, пумб-онлайн и ипей. Все окешбечилось.


А якийсь регламент по нарахуванню кешбеку за комуналку тут є?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:36

Re: ПУМБ

V2, 5 рабочих дней с момента операции.

Как происходит аннулирование карты: отделении или удалённо?
Есть бомж-карта, к этому же счету выпущена персонифицированная карта.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 06:53

  MASolomko написав:V2, 5 рабочих дней с момента операции. Как происходит аннулирование карты: отделении или удалённо? Есть бомж-карта, к этому же счету выпущена персонифицированная карта.

Только отделение.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:08

Хорошие новости. Обновил приложение, теперь можно смотреть номер карты, дату, и даже cvv можно посмотреть.
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  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:17

Кто-то знает на каком ресурсе можно оплатить за детский садик в Киеве с МСС 4900?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:43

Люди, есть вопросы:
В Пумбе можно открыть дебетные карты грн и usd без платы за открытие/обслуживание?
Если да, есть ли какие-то платные услуги подключенные по умолчанию?
Карты именные или нет? Если именные, то сколько ждать?
Спасибо! :)
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:47

Re: ПУМБ

  freelanc написав:В Пумбе можно открыть дебетные карты грн и usd без платы за открытие/обслуживание?
Если да, есть ли какие-то платные услуги подключенные по умолчанию?

Можно. Никакие.
  freelanc написав:Карты именные или нет? Если именные, то сколько ждать?
Можно сразу забрать неименную. Можно подождать именную - готовят примерно неделю. Можно сразу забрать неименную, а потом через неделю забрать именную.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freelanc написав:В Пумбе можно открыть дебетные карты грн и usd без платы за открытие/обслуживание?
Если да, есть ли какие-то платные услуги подключенные по умолчанию?

Можно. Никакие.
  freelanc написав:Карты именные или нет? Если именные, то сколько ждать?
Можно сразу забрать неименную. Можно подождать именную - готовят примерно неделю. Можно сразу забрать неименную, а потом через неделю забрать именную.

Плата за пополнение/снятие есть?
К пейпал подвязываются?
Онлайн обмен есть?
.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:18

  freelanc написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freelanc написав:В Пумбе можно открыть дебетные карты грн и usd без платы за открытие/обслуживание?
Если да, есть ли какие-то платные услуги подключенные по умолчанию?

Можно. Никакие.
  freelanc написав:Карты именные или нет? Если именные, то сколько ждать?
Можно сразу забрать неименную. Можно подождать именную - готовят примерно неделю. Можно сразу забрать неименную, а потом через неделю забрать именную.

Плата за пополнение/снятие есть?
К пейпал подвязываются?
Онлайн обмен есть?

1. За пополнение платы нет, снятие в банкоматах бесплатное сколько хош, в кассе 2 раза в месяц бесплатно.
3.Есть онлайн обмен валют.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:19

  freelanc написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freelanc написав:В Пумбе можно открыть дебетные карты грн и usd без платы за открытие/обслуживание?
Если да, есть ли какие-то платные услуги подключенные по умолчанию?

Можно. Никакие.
  freelanc написав:Карты именные или нет? Если именные, то сколько ждать?
Можно сразу забрать неименную. Можно подождать именную - готовят примерно неделю. Можно сразу забрать неименную, а потом через неделю забрать именную.

Плата за пополнение/снятие есть?
К пейпал подвязываются?
Онлайн обмен есть?

шара катит, захади, не бойся :)
https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
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... делайте хоть что-нибудь!
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