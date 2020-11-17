ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:37
Aktus написав:
Получили карту (карты), оплатил комуналку в начале ноября, 10-11 числа уже пришел кешбек.
Платил через некст, пейхаб, пумб-онлайн и ипей. Все окешбечилось.
А якийсь регламент по нарахуванню кешбеку за комуналку тут є?
V2
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:36
V2, 5 рабочих дней с момента операции.
Как происходит аннулирование карты: отделении или удалённо? Есть бомж-карта, к этому же счету выпущена персонифицированная карта.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Вів 17 лис, 2020 06:53
MASolomko написав:
V2, 5 рабочих дней с момента операции. Как происходит аннулирование карты: отделении или удалённо? Есть бомж-карта, к этому же счету выпущена персонифицированная карта.
Только отделение.
lloydbanksua
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:08
Хорошие новости. Обновил приложение, теперь можно смотреть номер карты, дату, и даже cvv можно посмотреть.
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Striker
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:17
Кто-то знает на каком ресурсе можно оплатить за детский садик в Киеве с МСС 4900?
за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - 100 грн http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
Повідомлень: 464
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Додано: Вів 17 лис, 2020 22:43
Люди, есть вопросы:
В Пумбе можно открыть дебетные карты грн и usd без платы за открытие/обслуживание?
Если да, есть ли какие-то платные услуги подключенные по умолчанию?
Карты именные или нет? Если именные, то сколько ждать?
Спасибо!
freelanc
Повідомлень: 94
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Додано: Вів 17 лис, 2020 22:47
freelanc написав:
В Пумбе можно открыть дебетные карты грн и usd без платы за открытие/обслуживание?
Если да, есть ли какие-то платные услуги подключенные по умолчанию?
Можно. Никакие.
freelanc написав:
Карты именные или нет? Если именные, то сколько ждать?
Можно сразу забрать неименную. Можно подождать именную - готовят примерно неделю. Можно сразу забрать неименную, а потом через неделю забрать именную.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 17 лис, 2020 22:52
vitaliy_berdinskikh написав: freelanc написав:
В Пумбе можно открыть дебетные карты грн и usd без платы за открытие/обслуживание?
Если да, есть ли какие-то платные услуги подключенные по умолчанию?
Можно. Никакие.
freelanc написав:
Карты именные или нет? Если именные, то сколько ждать?
Можно сразу забрать неименную. Можно подождать именную - готовят примерно неделю. Можно сразу забрать неименную, а потом через неделю забрать именную.
Плата за пополнение/снятие есть?
К пейпал подвязываются?
Онлайн обмен есть?
.
freelanc
Повідомлень: 94
З нами з: 04.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 23:18
freelanc написав: vitaliy_berdinskikh написав: freelanc написав:
В Пумбе можно открыть дебетные карты грн и usd без платы за открытие/обслуживание?
Если да, есть ли какие-то платные услуги подключенные по умолчанию?
Можно. Никакие.
freelanc написав:
Карты именные или нет? Если именные, то сколько ждать?
Можно сразу забрать неименную. Можно подождать именную - готовят примерно неделю. Можно сразу забрать неименную, а потом через неделю забрать именную.
Плата за пополнение/снятие есть?
К пейпал подвязываются?
Онлайн обмен есть?
1. За пополнение платы нет, снятие в банкоматах бесплатное сколько хош, в кассе 2 раза в месяц бесплатно.
3.Есть онлайн обмен валют.
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Вів 17 лис, 2020 23:19
freelanc написав: vitaliy_berdinskikh написав: freelanc написав:
В Пумбе можно открыть дебетные карты грн и usd без платы за открытие/обслуживание?
Если да, есть ли какие-то платные услуги подключенные по умолчанию?
Можно. Никакие.
freelanc написав:
Карты именные или нет? Если именные, то сколько ждать?
Можно сразу забрать неименную. Можно подождать именную - готовят примерно неделю. Можно сразу забрать неименную, а потом через неделю забрать именную.
Плата за пополнение/снятие есть?
К пейпал подвязываются?
Онлайн обмен есть?
шара катит, захади, не бойся
https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta Тарифы
Ищи ВсеКарта
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clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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