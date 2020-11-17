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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2636263726382639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:36

Re: ПУМБ

  freelanc написав:Плата за пополнение/снятие есть?

За пополнение нет вообще.
За снятие или вывод есть только если тянуть деньги с карты приложением другого банка или если отправлять банковский перевод на счёт юрлица. Если отправлять через переводы по номеру карты через приложение банка или банковский счёт на физлицо - комиссий нет.

На остальное уже вроде ответили.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freelanc написав:Плата за пополнение/снятие есть?

За пополнение нет вообще.
За снятие или вывод есть только если тянуть деньги с карты приложением другого банка или если отправлять банковский перевод на счёт юрлица. Если отправлять через переводы по номеру карты через приложение банка или банковский счёт на физлицо - комиссий нет.

На остальное уже вроде ответили.

Что СЕП на физлица уже бесплатно?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:53

  vitaliy1111 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  freelanc написав:Плата за пополнение/снятие есть?

За пополнение нет вообще.
За снятие или вывод есть только если тянуть деньги с карты приложением другого банка или если отправлять банковский перевод на счёт юрлица. Если отправлять через переводы по номеру карты через приложение банка или банковский счёт на физлицо - комиссий нет.

На остальное уже вроде ответили.

Что СЕП на физлица уже бесплатно?

А, блин, перепутал, платно. Чорт. :evil:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:31

А как гасим кредитку? 30 числа вытягиваем пумбой с любой карты?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 06:25

novichok
1. самое ленивое - снять наличку и положить на Вильный. Поиметь надурничку 6% грязными.
2. Гасить используя свойство - перевод между картами ПУМБ без комисс.
3. гасить через терминалы ПУМБА или дать работу тьотё в кассе - принимают пачками.
4. кинуть с других операторов рынка Б-К - Моно, Форвард, А-банк и другие
5. освежить червону стежку с Примата (Примат за пополнение УНИ в кассе берет %% , не ведитесь на простоту)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 07:32

Мені у відділені впевнено казали, що 30-го вже пізно, навіть якщо це робочий день, мотивуючи власним досвідом. Що скажуть завсідники?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:56

ПУМБ

klug написав:Мені у відділені впевнено казали, що 30-го вже пізно, навіть якщо це робочий день, мотивуючи власним досвідом. Що скажуть завсідники?
Пишуть, що тягнути ПУМбом можна і 30-го під вечір. Хоча сам буду до обіду.
Таких багато, можуть систему підгрузити масово :)
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:51

Re: ПУМБ

Як відключити програму "Страхування життя"?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:03

  Goodman написав:novichok
1. самое ленивое - снять наличку и положить на Вильный. Поиметь надурничку 6% грязными.
2. Гасить используя свойство - перевод между картами ПУМБ без комисс.
3. гасить через терминалы ПУМБА или дать работу тьотё в кассе - принимают пачками.
4. кинуть с других операторов рынка Б-К - Моно, Форвард, А-банк и другие
5. освежить червону стежку с Примата (Примат за пополнение УНИ в кассе берет %% , не ведитесь на простоту)


А закинуть СЭПом разве не вариант?
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