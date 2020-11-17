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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:36
freelanc написав:
Плата за пополнение/снятие есть?
За пополнение нет вообще.
За снятие или вывод есть только если тянуть деньги с карты приложением другого банка или если отправлять банковский перевод на счёт юрлица. Если отправлять через переводы по номеру карты через приложение банка или банковский счёт на физлицо - комиссий нет.
На остальное уже вроде ответили.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Вів 17 лис, 2020 23:43
vitaliy_berdinskikh написав: freelanc написав:
Плата за пополнение/снятие есть?
За пополнение нет вообще.
За снятие или вывод есть только если тянуть деньги с карты приложением другого банка или если отправлять банковский перевод на счёт юрлица. Если отправлять через переводы по номеру карты через приложение банка или банковский счёт на физлицо - комиссий нет.
На остальное уже вроде ответили.
Что СЕП на физлица уже бесплатно?
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vitaliy1111
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Додано: Вів 17 лис, 2020 23:53
vitaliy1111 написав: vitaliy_berdinskikh написав: freelanc написав:
Плата за пополнение/снятие есть?
За пополнение нет вообще.
За снятие или вывод есть только если тянуть деньги с карты приложением другого банка или если отправлять банковский перевод на счёт юрлица. Если отправлять через переводы по номеру карты через приложение банка или банковский счёт на физлицо - комиссий нет.
На остальное уже вроде ответили.
Что СЕП на физлица уже бесплатно?
А, блин, перепутал, платно. Чорт.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 18 лис, 2020 00:31
А как гасим кредитку? 30 числа вытягиваем пумбой с любой карты?
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novichok
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Додано: Сер 18 лис, 2020 06:25
novichok
1. самое ленивое - снять наличку и положить на Вильный. Поиметь надурничку 6% грязными.
2. Гасить используя свойство - перевод между картами ПУМБ без комисс.
3. гасить через терминалы ПУМБА или дать работу тьотё в кассе - принимают пачками.
4. кинуть с других операторов рынка Б-К - Моно, Форвард, А-банк и другие
5. освежить червону стежку с Примата (Примат за пополнение УНИ в кассе берет %% , не ведитесь на простоту)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Сер 18 лис, 2020 07:32
Мені у відділені впевнено казали, що 30-го вже пізно, навіть якщо це робочий день, мотивуючи власним досвідом. Що скажуть завсідники?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 18 лис, 2020 08:56
klug написав:Мені у відділені впевнено казали, що 30-го вже пізно, навіть якщо це робочий день, мотивуючи власним досвідом. Що скажуть завсідники?
Пишуть, що тягнути ПУМбом можна і 30-го під вечір. Хоча сам буду до обіду.
Таких багато, можуть систему підгрузити масово
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:51
Як відключити програму "Страхування життя"?
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:03
Goodman написав:novichok
1. самое ленивое - снять наличку и положить на Вильный. Поиметь надурничку 6% грязными.
2. Гасить используя свойство - перевод между картами ПУМБ без комисс.
3. гасить через терминалы ПУМБА или дать работу тьотё в кассе - принимают пачками.
4. кинуть с других операторов рынка Б-К - Моно, Форвард, А-банк и другие
5. освежить червону стежку с Примата (Примат за пополнение УНИ в кассе берет %% , не ведитесь на простоту)
А закинуть СЭПом разве не вариант?
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:33
MASolomko написав:
...сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. ...Жду теперь начисление кешбека.
Кешбек капнул. Не кинули после такого оформления карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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