klug написав:Мені у відділені впевнено казали, що 30-го вже пізно, навіть якщо це робочий день, мотивуючи власним досвідом. Що скажуть завсідники?
Гасіть 29...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
MASolomko написав:...сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. ...Жду теперь начисление кешбека.
Кешбек капнул. Не кинули после такого оформления карты.
Так а який же правильний варіант подання замовлення на комунальну всеМожу (довідку про з/п вже заготовив)? Вам же візу миттєву дали?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
MASolomko написав:...сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. ...Жду теперь начисление кешбека.
Кешбек капнул. Не кинули после такого оформления карты.
Так а який же правильний варіант подання замовлення на комунальну всеМожу (довідку про з/п вже заготовив)? Вам же візу миттєву дали?
отут замовляйте https://www.pumb.ua/yasno призначайте зустріч Отримайте миттєву картку, і закажіть іменну, якщо потрібно Для 300грн КБ достатньо ліміту й 3К, але 10К дають не вагаючись, без довідки, але з роботою
ПС. Мені теж капнув КБ (на 5дн), а от Розстрочку так і не дали. Чат не може сказати чому