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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2637263826392640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 804
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
191
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:55

  klug написав:Мені у відділені впевнено казали, що 30-го вже пізно, навіть якщо це робочий день, мотивуючи власним досвідом. Що скажуть завсідники?

Гасіть 29...
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:58

  klug написав:Мені у відділені впевнено казали, що 30-го вже пізно, навіть якщо це робочий день, мотивуючи власним досвідом. Що скажуть завсідники?

Сказочники
У меня РД 20.
Гашу в рабочий день до 15:00 и СЭПом и тянулкой Лумумбы.
Вот тратить в РД не рекомендуется. Один раз зачли в текущий РП :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:16

  klug написав:Мені у відділені впевнено казали, що 30-го вже пізно, навіть якщо це робочий день, мотивуючи власним досвідом. Що скажуть завсідники?


завсидники не дураки и гасят СЭПом за три дня,
любителей гаситься на грани (в РД или в РД-1) и самому интересно послушать ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:17

  Кочевник написав:Як відключити програму "Страхування життя"?


а как Вы на нее попали? "Все можу" декларируется же как БезСтрахивок
у Вас "Соломандри"?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:27

  MASolomko написав:
  MASolomko написав:...сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. ...Жду теперь начисление кешбека.
Кешбек капнул. Не кинули после такого оформления карты.

Так а який же правильний варіант подання замовлення на комунальну всеМожу (довідку про з/п вже заготовив)? Вам же візу миттєву дали?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:39

  cohan написав:
  Кочевник написав:Як відключити програму "Страхування життя"?


а как Вы на нее попали? "Все можу" декларируется же как БезСтрахивок
у Вас "Соломандри"?

Все можу, яка випускалася до якогось кредиту 3 роки тому.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:43

  kreuz написав:
  MASolomko написав:
  MASolomko написав:...сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. ...Жду теперь начисление кешбека.
Кешбек капнул. Не кинули после такого оформления карты.

Так а який же правильний варіант подання замовлення на комунальну всеМожу (довідку про з/п вже заготовив)? Вам же візу миттєву дали?

отут замовляйте https://www.pumb.ua/yasno
призначайте зустріч
Отримайте миттєву картку, і закажіть іменну, якщо потрібно
Для 300грн КБ достатньо ліміту й 3К, але 10К дають не вагаючись, без довідки, але з роботою :P

ПС. Мені теж капнув КБ (на 5дн), а от Розстрочку так і не дали. Чат не може сказати чому :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:44

  Кочевник написав:
  cohan написав:
  Кочевник написав:Як відключити програму "Страхування життя"?


а как Вы на нее попали? "Все можу" декларируется же как БезСтрахивок
у Вас "Соломандри"?

Все можу, яка випускалася до якогось кредиту 3 роки тому.

Закрийте й перевипустіть нову :idea:
Тільки знайдіть нормального менагера, який це зможе зробити день-в-день!
... делайте хоть что-нибудь!
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