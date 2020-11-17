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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2638263926402641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 805
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:46

Re: ПУМБ

Отримав вчора картку, замовляв через https://www.pumb.ua/yasno
Без проблем дали кредитний ліміт 20к, хоча є багато інших карт з лімітом, форвард ліміту не дав.
Як переконатися що кешбек за комуналку працює? Зробив пробний платіж на 10 грн через пумб онлайн, про кешбек немає інформації. Чи потрібно чекати 5 днів на виплату?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:04

  Пансер написав:Отримав вчора картку, замовляв через https://www.pumb.ua/yasno
Без проблем дали кредитний ліміт 20к, хоча є багато інших карт з лімітом, форвард ліміту не дав.
Як переконатися що кешбек за комуналку працює? Зробив пробний платіж на 10 грн через пумб онлайн, про кешбек немає інформації. Чи потрібно чекати 5 днів на виплату?


нужно ждать, я от 11го платеж получил сегодня, уже стал сомневаться - не все ли через ПейХаб платить онли нужно, но - все пришло

а платить лучше от 501 и получать еще и рассрочку, хотя она странно как-то тут записывается, не так как в Альфе, ну посмотрим
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:19

Re: ПУМБ

От муйня. Через довбаний Вібер заявка якась сформувалася, але жодної кредитної пропозиції Ясно ніде не відкрилося, а на сторінці банку вже не приймає заявку, бо каже, що вже подана. Що тепер робить? Бо перший дзвінок я скинув, а другого вже не було...

Тому жодного Вібера я нікому не рекомендую. Подавайте одразу отут: https://www.pumb.ua/yasno
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2625
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:22

Re: ПУМБ

kreuz, чекайте другого дзвінка через пару годин.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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ПУМБ (26403)
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