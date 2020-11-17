Отримав вчора картку, замовляв через https://www.pumb.ua/yasno Без проблем дали кредитний ліміт 20к, хоча є багато інших карт з лімітом, форвард ліміту не дав. Як переконатися що кешбек за комуналку працює? Зробив пробний платіж на 10 грн через пумб онлайн, про кешбек немає інформації. Чи потрібно чекати 5 днів на виплату?
Пансер написав:Отримав вчора картку, замовляв через https://www.pumb.ua/yasno Без проблем дали кредитний ліміт 20к, хоча є багато інших карт з лімітом, форвард ліміту не дав. Як переконатися що кешбек за комуналку працює? Зробив пробний платіж на 10 грн через пумб онлайн, про кешбек немає інформації. Чи потрібно чекати 5 днів на виплату?
нужно ждать, я от 11го платеж получил сегодня, уже стал сомневаться - не все ли через ПейХаб платить онли нужно, но - все пришло
а платить лучше от 501 и получать еще и рассрочку, хотя она странно как-то тут записывается, не так как в Альфе, ну посмотрим
От муйня. Через довбаний Вібер заявка якась сформувалася, але жодної кредитної пропозиції Ясно ніде не відкрилося, а на сторінці банку вже не приймає заявку, бо каже, що вже подана. Що тепер робить? Бо перший дзвінок я скинув, а другого вже не було...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
MASolomko написав:kreuz, чекайте другого дзвінка через пару годин.
Зателефонували, заявку прийняли, хоч вона точно НЕ через ту сторінку подана. Кажуть, що всі заявки однакові, та й КБ за комуналку 10% усім дають, хто зараз оформлює всеМожу, бо кредитка начебто одна й та сама. Але я щось сумніваюся. От же трясця...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
MASolomko написав:kreuz, чекайте другого дзвінка через пару годин.
Зателефонували, заявку прийняли, хоч вона точно НЕ через ту сторінку подана. Кажуть, що всі заявки однакові, та й КБ за комуналку 10% усім дають, хто зараз оформлює всеМожу, бо кредитка начебто одна й та сама. Але я щось сумніваюся. От же трясця...
скорее всего, всем дают, можете не беспокоиться там беспокойнее "до 10%" формулировка, потестирую ОСББ оплатить в следующем месяце