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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:41
lloydbanksua , подскажите пожалуйста, для открывших карту Всеможу в октябре не распространяется возможность оплаты коммунальных услуг с кешбеком?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:08
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:11
lloydbanksua , вроде ничего не приходило. Только было упоминание про оплату коммунальных услуг без комиссии. Это же не оно.
А на горячей линии не видят этой информации?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 18 лис, 2020 23:00
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