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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2639264026412642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 805
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:41

lloydbanksua , подскажите пожалуйста, для открывших карту Всеможу в октябре не распространяется возможность оплаты коммунальных услуг с кешбеком?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:08

  _PORT_UA написав:lloydbanksua , подскажите пожалуйста, для открывших карту Всеможу в октябре не распространяется возможность оплаты коммунальных услуг с кешбеком?

Проверьте в вайбере в предложениях. Скорее всего нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:11

lloydbanksua , вроде ничего не приходило. Только было упоминание про оплату коммунальных услуг без комиссии. Это же не оно.
А на горячей линии не видят этой информации?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 600
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Подякував: 59 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:00

  lloydbanksua написав:Проверьте в вайбере в предложениях.

А что - по коммуналке кэшбек надо включать дополнительно?
Vorlon
 
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