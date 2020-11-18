Додано: Сер 18 лис, 2020 22:11

lloydbanksua , вроде ничего не приходило. Только было упоминание про оплату коммунальных услуг без комиссии. Это же не оно.

А на горячей линии не видят этой информации?

http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.

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