ПУМБ
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:41
lloydbanksua , подскажите пожалуйста, для открывших карту Всеможу в октябре не распространяется возможность оплаты коммунальных услуг с кешбеком?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ: v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:08
_PORT_UA написав:
lloydbanksua , подскажите пожалуйста, для открывших карту Всеможу в октябре не распространяется возможность оплаты коммунальных услуг с кешбеком?
Проверьте в вайбере в предложениях. Скорее всего нет.
lloydbanksua
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:11
lloydbanksua , вроде ничего не приходило. Только было упоминание про оплату коммунальных услуг без комиссии. Это же не оно. А на горячей линии не видят этой информации?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ: v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
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Додано: Сер 18 лис, 2020 23:00
lloydbanksua написав:
Проверьте в вайбере в предложениях.
А что - по коммуналке кэшбек надо включать дополнительно?
Vorlon
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Додано: Чет 19 лис, 2020 01:36
Через какое время приходит кэшбек за оплату комуналки и куда? На карту? Через пумб онлайн надо платить для получения кб или через какой-то сервис?
vovareuckij
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Додано: Чет 19 лис, 2020 01:44
_PORT_UA написав:
lloydbanksua , вроде ничего не приходило. Только было упоминание про оплату коммунальных услуг без комиссии. Это же не оно. А на горячей линии не видят этой информации?
Значит кешбек уже не получить вам.
lloydbanksua
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Додано: Чет 19 лис, 2020 01:45
Vorlon написав:
А что - по коммуналке кэшбек надо включать дополнительно?
Перед оформлением карты только.
lloydbanksua
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Додано: Чет 19 лис, 2020 01:46
vovareuckij написав:
Через какое время приходит кэшбек за оплату комуналки и куда? На карту? Через пумб онлайн надо платить для получения кб или через какой-то сервис?
Прийдет на карту. Через PayHub или Pumb Online.
lloydbanksua
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Додано: Чет 19 лис, 2020 01:53
спасибо, а через какое время после совершения оплаты комуналки кб за нее приходит на карту?
vovareuckij
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Додано: Чет 19 лис, 2020 06:52
vovareuckij, прочтите спойлер в самом внизу страницы
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MASolomko
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