Тут коллеги сообщали, что успешно с кб платили через некст и ипэй. Есть еще подтверждения?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 08:17
Тут коллеги сообщали, что успешно с кб платили через некст и ипэй. Есть еще подтверждения?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 08:19
Я за оплату через Портмоне получил КБ, главное МСС 4900.
И где-то было требование про сумму разовой оплаты не менее 500грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лис, 2020 08:56
Re: ПУМБ
Хіба більше 500 грн то не для розстрочки? Я саме так зрозумів...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:30
И я того же мнения. Иду получать карту, уточню.
Как оплата через некст? В моих краях туго с оплатой комуны, минимально приват с комисом по 1грн и портмоне нашару только електрика, остальное уже комис побольше.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 09:42
Re: ПУМБ
см. viewtopic.php?p=5097853#p5097853
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:44
Re: ПУМБ
Колеги, якщо карта всеМожу замовлена і активована не через сторінку Ясно, то КБ за комуналь остаточно прольот?
Бо саме Ясно світить у вайбер боті в партнерських разом з Ельдорадо
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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