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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2641264226432644>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 805
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 08:17

  lloydbanksua написав:
  vovareuckij написав:Через какое время приходит кэшбек за оплату комуналки и куда? На карту? Через пумб онлайн надо платить для получения кб или через какой-то сервис?

Прийдет на карту. Через PayHub или Pumb Online.

Тут коллеги сообщали, что успешно с кб платили через некст и ипэй. Есть еще подтверждения?
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 08:19

  valya написав:
  lloydbanksua написав:
  vovareuckij написав:Через какое время приходит кэшбек за оплату комуналки и куда? На карту? Через пумб онлайн надо платить для получения кб или через какой-то сервис?

Прийдет на карту. Через PayHub или Pumb Online.

Тут коллеги сообщали, что успешно с кб платили через некст и ипэй. Есть еще подтверждения?

Я за оплату через Портмоне получил КБ, главное МСС 4900.
И где-то было требование про сумму разовой оплаты не менее 500грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 08:56

Re: ПУМБ

Хіба більше 500 грн то не для розстрочки? Я саме так зрозумів...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:30

  kreuz написав:Хіба більше 500 грн то не для розстрочки? Я саме так зрозумів...

И я того же мнения. Иду получать карту, уточню.
Как оплата через некст? В моих краях туго с оплатой комуны, минимально приват с комисом по 1грн и портмоне нашару только електрика, остальное уже комис побольше.
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:42

Re: ПУМБ

  valya написав:портмоне нашару только електрика, остальное уже комис побольше.

см. viewtopic.php?p=5097853#p5097853
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:44

Re: ПУМБ

Колеги, якщо карта всеМожу замовлена і активована не через сторінку Ясно, то КБ за комуналь остаточно прольот?
Бо саме Ясно світить у вайбер боті в партнерських разом з Ельдорадо
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:43

  stas_rst написав:Колеги, якщо карта всеМожу замовлена і активована не через сторінку Ясно, то КБ за комуналь остаточно прольот?
Бо саме Ясно світить у вайбер боті в партнерських разом з Ельдорадо

Листувався вчора з ПУМБом з цього приводу, пишуть, що не гарантують у цьому разі комунальний кешбек, але це скорше ніт, аніж так. Через КЦ просив скасувати замовлення ще вчора, та й сьогодні, щоб я міг через сайт нове оформити, але там і досі не приймає мене, пише так: "Заявка не прийнята. Ви вже залишали заявку"

Я дуже злий >:
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:10

Прикупив вчора трохи валюти в ПУМБі онлайн, а так як моя доларова ВсеКарта ще не готова перекинув всю валюту на депозит Вільний.

Сьогодні отримав смс про необхідність сплати боргу в 4,27$. :shock:

Це той пресловутий овердрафт і його потрібно скасувати через теплу лінію?
Чи забити в надії що воно ніде не вилізе?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:12

  KVV написав:Прикупив вчора трохи валюти в ПУМБі онлайн, а так як моя доларова ВсеКарта ще не готова перекинув всю валюту на депозит Вільний.

Сьогодні отримав смс про необхідність сплати боргу в 4,27$. :shock:

Це той пресловутий овердрафт і його потрібно скасувати через теплу лінію?
Чи забити в надії що воно ніде не вилізе?

той самий
мабуть після 19:00 обмін робили
краще скасувати зараз у Чаті

ПС. А "трохи" -- це $2600? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:20

  clientage написав:
  KVV написав:Прикупив вчора трохи валюти в ПУМБі онлайн, а так як моя доларова ВсеКарта ще не готова перекинув всю валюту на депозит Вільний.

Сьогодні отримав смс про необхідність сплати боргу в 4,27$. :shock:

Це той пресловутий овердрафт і його потрібно скасувати через теплу лінію?
Чи забити в надії що воно ніде не вилізе?

той самий
мабуть після 19:00 обмін робили
краще скасувати зараз у Чаті

ПС. А "трохи" -- це $2600? :wink:

Кажіть вже й по якій ціні ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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