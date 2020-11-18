kreuz, ну сьогодні по 28.30 можна купити (ТАС 28.29)
А у Пн. я брав по 28.20 (Альфа 28.24), теж картку ще не отримав, но без оверу
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Додано: Чет 19 лис, 2020 11:25
kreuz, ну сьогодні по 28.30 можна купити (ТАС 28.29)
А у Пн. я брав по 28.20 (Альфа 28.24), теж картку ще не отримав, но без оверу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:26
Курсів ПУМБа ніде немає публічно?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:30
clientage ,
після 19:00 вже було б пізно купувати по 28,35, я справився в обід по 28,20.
"Трішки" більше - бо паспортні дані записували в касі та попросили перейти до віконця великогабаритних клієнтів.
А в чаті це де? На сайті чи в додатку?
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:35
Re: ПУМБ
В отделении совсем запутали. Говорят что КБ только для оплат Ясно. А это Киев, Днепр и Донецк + область, совсем не моя сторона.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 11:42
Re: ПУМБ
Aktus
viewtopic.php?p=5098159#p5098159
Может он прояснит?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 11:47
ПУМБ
Тупые малокомпетентные овцы.Которые как обычно не знают ни условий ни тарифов.Вот такие у нас специалисты.
"Впрочем ничего нового"(с)
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 19 лис, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:50
Re: ПУМБ
"Де я можу оплачувати комунальні послуги, щоб отримати винагороду?
Вам потрібно розраховуватись кредитною карткою, в період проведення Акції за оплату комунальних послуг (окрім оплати за інтернет, мобільний чи стаціонарний телефони, тощо) у точках продажу, які приймають платежі за комунальні послуги (наприклад, portmone, особистий кабінет чи чат-бот YASNO або за допомогою POS-терміналу безпосередньо в комунальному підприємстві) або за допомогою інтернет-банкінгу ПУМБ Online.
(Для довідки - це торгові точки, зареєстровані в Міжнародних платіжних системах із значенням параметра МСС (код торгового закладу), що відповідає значенню 4900."
Грубо говоря где МСС 4900 будет.
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