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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2642264326442645>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 805
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:25

kreuz, ну сьогодні по 28.30 можна купити (ТАС 28.29)
А у Пн. я брав по 28.20 (Альфа 28.24), теж картку ще не отримав, но без оверу :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:26

  clientage написав:kreuz, ну сьогодні по 28.30 можна купити (ТАС 28.29)
А у Пн. я брав по 28.20 (Альфа 28.24), теж картку ще не отримав, но без оверу :P

Курсів ПУМБа ніде немає публічно?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:30

clientage ,
після 19:00 вже було б пізно купувати по 28,35, я справився в обід по 28,20. 8)

"Трішки" більше :oops: - бо паспортні дані записували в касі та попросили перейти до віконця великогабаритних клієнтів.

А в чаті це де? На сайті чи в додатку?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:35

Re: ПУМБ

В отделении совсем запутали. Говорят что КБ только для оплат Ясно. А это Киев, Днепр и Донецк + область, совсем не моя сторона.
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:42

Re: ПУМБ

Aktus
viewtopic.php?p=5098159#p5098159
Может он прояснит?
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:47

ПУМБ

  valya написав:В отделении совсем запутали. Говорят что КБ только для оплат Ясно. А это Киев, Днепр и Донецк + область, совсем не моя сторона.

Тупые малокомпетентные овцы.Которые как обычно не знают ни условий ни тарифов.Вот такие у нас специалисты.
"Впрочем ничего нового"(с)
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 19 лис, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:50

Re: ПУМБ

"Де я можу оплачувати комунальні послуги, щоб отримати винагороду?

Вам потрібно розраховуватись кредитною карткою, в період проведення Акції за оплату комунальних послуг (окрім оплати за інтернет, мобільний чи стаціонарний телефони, тощо) у точках продажу, які приймають платежі за комунальні послуги (наприклад, portmone, особистий кабінет чи чат-бот YASNO або за допомогою POS-терміналу безпосередньо в комунальному підприємстві) або за допомогою інтернет-банкінгу ПУМБ Online.
(Для довідки - це торгові точки, зареєстровані в Міжнародних платіжних системах із значенням параметра МСС (код торгового закладу), що відповідає значенню 4900."

Грубо говоря где МСС 4900 будет.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:36

Re: ПУМБ

kreuz написав:
  clientage написав:kreuz, ну сьогодні по 28.30 можна купити (ТАС 28.29)
А у Пн. я брав по 28.20 (Альфа 28.24), теж картку ще не отримав, но без оверу :P

Курсів ПУМБа ніде немає публічно?
Онлайн курсы доступны только в приложении ПУМБа, а также в таблице онлайн курсов в телеграме: https://t.me/ukrrates_online
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:01

  valya написав:В отделении совсем запутали. Говорят что КБ только для оплат Ясно. А это Киев, Днепр и Донецк + область, совсем не моя сторона.


мне вернули за водоканал в Днепре и Водоканал в Киеве, еще буду пробовать оплачивать ОСББ в Киеве, ну а Yasno тоже в Киеве оплатил, еще не вернули, но думаю с Yasno вопросов не будет

вам остается только пробовать, по другому не проверить,
разумеется по 4900 и "до 10% не больше 300 грн" и так все читали / знают
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