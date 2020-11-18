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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 805
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 805
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:18

novichok
А слабо было удалить сообщение вместо рисования стрелочек? :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:31

  посетитель написав:"Де я можу оплачувати комунальні послуги, щоб отримати винагороду?

Вам потрібно розраховуватись кредитною карткою, в період проведення Акції за оплату комунальних послуг (окрім оплати за інтернет, мобільний чи стаціонарний телефони, тощо) у точках продажу, які приймають платежі за комунальні послуги (наприклад, portmone, особистий кабінет чи чат-бот YASNO або за допомогою POS-терміналу безпосередньо в комунальному підприємстві) або за допомогою інтернет-банкінгу ПУМБ Online.
(Для довідки - це торгові точки, зареєстровані в Міжнародних платіжних системах із значенням параметра МСС (код торгового закладу), що відповідає значенню 4900."

Грубо говоря где МСС 4900 будет.

next.privat24.ua підходить?
ця кредитна картка має бути якось спеціально оформлена?
balance
 
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  #<1 ... 2642264326442645
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