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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:18
novichok
А слабо было удалить сообщение вместо рисования стрелочек?
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Vorlon
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:31
посетитель написав:
"Де я можу оплачувати комунальні послуги, щоб отримати винагороду?
Вам потрібно розраховуватись кредитною карткою, в період проведення Акції за оплату комунальних послуг (окрім оплати за інтернет, мобільний чи стаціонарний телефони, тощо) у точках продажу, які приймають платежі за комунальні послуги (наприклад, portmone, особистий кабінет чи чат-бот YASNO або за допомогою POS-терміналу безпосередньо в комунальному підприємстві) або за допомогою інтернет-банкінгу ПУМБ Online.
(Для довідки - це торгові точки, зареєстровані в Міжнародних платіжних системах із значенням параметра МСС (код торгового закладу), що відповідає значенню 4900."
Грубо говоря где МСС 4900 будет.
next.privat24.ua підходить?
ця кредитна картка має бути якось спеціально оформлена?
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