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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:18
novichok
А слабо было удалить сообщение вместо рисования стрелочек?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:31
посетитель написав:
"Де я можу оплачувати комунальні послуги, щоб отримати винагороду?
Вам потрібно розраховуватись кредитною карткою, в період проведення Акції за оплату комунальних послуг (окрім оплати за інтернет, мобільний чи стаціонарний телефони, тощо) у точках продажу, які приймають платежі за комунальні послуги (наприклад, portmone, особистий кабінет чи чат-бот YASNO або за допомогою POS-терміналу безпосередньо в комунальному підприємстві) або за допомогою інтернет-банкінгу ПУМБ Online.
(Для довідки - це торгові точки, зареєстровані в Міжнародних платіжних системах із значенням параметра МСС (код торгового закладу), що відповідає значенню 4900."
Грубо говоря где МСС 4900 будет.
next.privat24.ua підходить?
ця кредитна картка має бути якось спеціально оформлена?
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balance
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:46
Дел
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Spring
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:49
Раньше была всеКАРТКА и кешбек за рефералку капал на неё. При появлении всеМОЖУ — начал капать на неё.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:15
balance написав: посетитель написав:
"Де я можу оплачувати комунальні послуги, щоб отримати винагороду?
Вам потрібно розраховуватись кредитною карткою, в період проведення Акції за оплату комунальних послуг (окрім оплати за інтернет, мобільний чи стаціонарний телефони, тощо) у точках продажу, які приймають платежі за комунальні послуги (наприклад, portmone, особистий кабінет чи чат-бот YASNO або за допомогою POS-терміналу безпосередньо в комунальному підприємстві) або за допомогою інтернет-банкінгу ПУМБ Online.
(Для довідки - це торгові точки, зареєстровані в Міжнародних платіжних системах із значенням параметра МСС (код торгового закладу), що відповідає значенню 4900."
Грубо говоря где МСС 4900 будет.
next.privat24.ua підходить?
ця кредитна картка має бути якось спеціально оформлена?
Некст используется как платежный сервис, а карта может быть любой. С ньюкарт Сиба кб есть. Вот и вопрос - с все можу Пумба будет или нет???
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valya
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:20
valya написав:
Вот и вопрос - с все можу Пумба будет или нет???
Ну так писали:
Aktus написав:
Платил через некст, пейхаб, пумб-онлайн и ипей. Все окешбечилось.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:51
ingtrans написав: valya написав:
Вот и вопрос - с все можу Пумба будет или нет???
Ну так писали:
Aktus написав:
Платил через некст, пейхаб, пумб-онлайн и ипей. Все окешбечилось.
Хотелось бы послушать (начальника транспортного цеха) Актуса, может там Ясно, переход по Нафтогазу или ..., а он молчит. Аууу... отзовитесь
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