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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:24

  freelanc написав:Сегодня открывал всекарту грн и usd. Операционистка сказала, что надо при получении карт пополнить на 100 грн и на что-то их потратить чтобы карты активировались.
Это у всех так?

Ну это развод от менагера для своего КПИ :)
Но я своим менагерам таки так помагаю, достаточно открыть Свободный на 100грн и недельку-другую подержать там 100грн
Привет, Анютка -- серые глазки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:44

  kreuz написав:
  clientage написав:kreuz, ну сьогодні по 28.30 можна купити (ТАС 28.29)
А у Пн. я брав по 28.20 (Альфа 28.24), теж картку ще не отримав, но без оверу :P

Курсів ПУМБа ніде немає публічно?

Є на телеграм-каналі ukrrates_online (і не тільки ПУМБа).
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:09

  freelanc написав:Сегодня открывал всекарту грн и usd. Операционистка сказала, что надо при получении карт пополнить на 100 грн и на что-то их потратить чтобы карты активировались.
Это у всех так?

у многих )) Не обращайте внимания.Эту же лапшу ещё операциониста привата любят вешать.
Трындеж в общем.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:12

  посетитель написав:
  freelanc написав:Сегодня открывал всекарту грн и usd. Операционистка сказала, что надо при получении карт пополнить на 100 грн и на что-то их потратить чтобы карты активировались.
Это у всех так?

у многих )) Не обращайте внимания.Эту же лапшу ещё операциониста привата любят вешать.
Трындеж в общем.

Спасибо, буду знать.
В общем, банк кака.
.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:12

  freelanc написав:
  valya написав:freelanc Мне сказали снять или потратить за товары >100

Как они это аргументировали?

обычно чешут что это для активации карты :)
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