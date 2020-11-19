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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 18:24
freelanc написав:
Сегодня открывал всекарту грн и usd. Операционистка сказала, что надо при получении карт пополнить на 100 грн и на что-то их потратить чтобы карты активировались.
Это у всех так?
Ну это развод от менагера для своего КПИ
Но я своим менагерам таки так помагаю, достаточно открыть Свободный на 100грн и недельку-другую подержать там 100грн
Привет, Анютка -- серые глазки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лис, 2020 18:44
kreuz написав: clientage написав:kreuz
, ну сьогодні по 28.30 можна купити (ТАС 28.29)
А у Пн. я брав по 28.20 (Альфа 28.24), теж картку ще не отримав, но без оверу
Курсів ПУМБа ніде немає публічно?
Є на телеграм-каналі ukrrates_online (і не тільки ПУМБа).
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Julio
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:09
freelanc написав:
Сегодня открывал всекарту грн и usd. Операционистка сказала, что надо при получении карт пополнить на 100 грн и на что-то их потратить чтобы карты активировались.
Это у всех так?
у многих )) Не обращайте внимания.Эту же лапшу ещё операциониста привата любят вешать.
Трындеж в общем.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:12
посетитель написав: freelanc написав:
Сегодня открывал всекарту грн и usd. Операционистка сказала, что надо при получении карт пополнить на 100 грн и на что-то их потратить чтобы карты активировались.
Это у всех так?
у многих )) Не обращайте внимания.Эту же лапшу ещё операциониста привата любят вешать.
Трындеж в общем.
Спасибо, буду знать.
В общем, банк кака.
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freelanc
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:12
freelanc написав: valya написав:freelanc
Мне сказали снять или потратить за товары >100
Как они это аргументировали?
обычно чешут что это для активации карты
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:17
freelanc Ось v.pumb.ua/bcordj
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Arom
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:57
Arom написав:freelanc
Ось v.pumb.ua/bcordj
мимо
лупите на 2 щелчка вверх
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:44
По карте ВсеМожу: p2p без комисса только ПУМБ Онлайн или можно Форвард Онлайн?
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jay2004
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