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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2644264526462647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:35

  Vorlon написав:
  lloydbanksua написав:Для ЗП клиентов достаточно 1 контактное лицо, звонить, скорее всего, не будут.

Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?

Мне контакта жены хватило :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:38

  Vorlon написав:
  lloydbanksua написав:Для ЗП клиентов достаточно 1 контактное лицо, звонить, скорее всего, не будут.

Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?

У меня кроме телефона жены, попросили ещё 2 контактных телефона, но любых не обязательно с работы. По факту никому не звонили.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:58

  freelanc написав:почему никто не написал про рефералку 100+100 грн???

Тут деякі ветерани банківського фронту стільки разів про це писали рекламуючи свої реферальні посилання, що дописалися до заслуженого бану.

Так, що писали і продовжують це робити.
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