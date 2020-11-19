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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:35
Vorlon написав: lloydbanksua написав:
Для ЗП клиентов достаточно 1 контактное лицо, звонить, скорее всего, не будут.
Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?
Мне контакта жены хватило
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:38
Vorlon написав: lloydbanksua написав:
Для ЗП клиентов достаточно 1 контактное лицо, звонить, скорее всего, не будут.
Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?
У меня кроме телефона жены, попросили ещё 2 контактных телефона, но любых не обязательно с работы. По факту никому не звонили.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:58
freelanc написав:
почему никто не написал про рефералку 100+100 грн???
Тут деякі ветерани банківського фронту стільки разів про це писали рекламуючи свої реферальні посилання, що дописалися до заслуженого бану.
Так, що писали і продовжують це робити.
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KVV
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 02:17
KVV написав: freelanc написав:
почему никто не написал про рефералку 100+100 грн???
Тут деякі ветерани банківського фронту стільки разів про це писали рекламуючи свої реферальні посилання, що дописалися до заслуженого бану.
А чому це свято ніде не освітлювали?
Щодо рефералок - треба ж з ясно/лінку пумби заявку подавати для гарантування комуналки+, тож краще не ризикувати, ІМХО.Щодо контактних номерів - то скоріш за все людям з неофіційною роботою потрібно давати номер контактних з роботи + вимагають на 1 номер більше.
А тим, в кого зарплатна в ПУМБі - навпаки, на 1 номер менше - себто усього 1. Хоча це все не точно ТМ
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https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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