Додано: П'ят 20 лис, 2020 02:17

KVV написав: freelanc написав: почему никто не написал про рефералку 100+100 грн??? почему никто не написал про рефералку 100+100 грн???

Тут деякі ветерани банківського фронту стільки разів про це писали рекламуючи свої реферальні посилання, що дописалися до заслуженого бану.

Тут деякі ветерани банківського фронту стільки разів про це писали рекламуючи свої реферальні посилання, що дописалися до заслуженого бану.

Щодо контактних номерів - то скоріш за все людям з неофіційною роботою потрібно давати номер контактних з роботи + вимагають на 1 номер більше.

А чому це свято ніде не освітлювали?Щодо рефералок - треба ж з ясно/лінку пумби заявку подавати для гарантування комуналки+, тож краще не ризикувати, ІМХО.А тим, в кого зарплатна в ПУМБі - навпаки, на 1 номер менше - себто усього 1. Хоча це все не точно