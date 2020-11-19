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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2645264626472648>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:29

  lloydbanksua написав:Для ЗП клиентов достаточно 1 контактное лицо, звонить, скорее всего, не будут.

Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:35

  Vorlon написав:
  lloydbanksua написав:Для ЗП клиентов достаточно 1 контактное лицо, звонить, скорее всего, не будут.

Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?

Мне контакта жены хватило :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:38

  Vorlon написав:
  lloydbanksua написав:Для ЗП клиентов достаточно 1 контактное лицо, звонить, скорее всего, не будут.

Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?

У меня кроме телефона жены, попросили ещё 2 контактных телефона, но любых не обязательно с работы. По факту никому не звонили.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:58

  freelanc написав:почему никто не написал про рефералку 100+100 грн???

Тут деякі ветерани банківського фронту стільки разів про це писали рекламуючи свої реферальні посилання, що дописалися до заслуженого бану.

Так, що писали і продовжують це робити.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:01

Re: ПУМБ

В отделении попросили один номер и предложили дать номер родственников. Не звонили.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 02:17

  KVV написав:
  freelanc написав:почему никто не написал про рефералку 100+100 грн???

Тут деякі ветерани банківського фронту стільки разів про це писали рекламуючи свої реферальні посилання, що дописалися до заслуженого бану.

А чому це свято ніде не освітлювали? :)
Щодо рефералок - треба ж з ясно/лінку пумби заявку подавати для гарантування комуналки+, тож краще не ризикувати, ІМХО.

Щодо контактних номерів - то скоріш за все людям з неофіційною роботою потрібно давати номер контактних з роботи + вимагають на 1 номер більше. А тим, в кого зарплатна в ПУМБі - навпаки, на 1 номер менше - себто усього 1. Хоча це все не точно ТМ.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:49

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон).
Запросили рабочий номер (бухгалтерия, отдел кадров, начальника и т. п.) и любой контактный номер.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:53

Re: ПУМБ

При получении карты просили 3 номера тлф, из них 1 робочий, любой, хоть бухгалтерии, хоть приемной или свой если конечно есть. Не звонили. Все можу дали с 30т лимита. Пробные платежи пошли для проверки кб. По 2 платежам >500 прилетели расстрочки, вот не знаю включать и только можна запутаться или и так справлюсь. По расстрочкам может кто подскажет или посоветует, жду, спасибо.
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:11

  valya написав:При получении карты просили 3 номера тлф, из них 1 робочий, любой, хоть бухгалтерии, хоть приемной или свой если конечно есть. Не звонили. Все можу дали с 30т лимита. Пробные платежи пошли для проверки кб. По 2 платежам >500 прилетели расстрочки, вот не знаю включать и только можна запутаться или и так справлюсь. По расстрочкам может кто подскажет или посоветует, жду, спасибо.

По рассрочке - звоните на горячую линию и просите подключить рассрочку.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:13

  Vorlon написав: Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?

Именно контактное лицо не обязательно должно быть с работы, но рабочий телефон необходимо будет указать. Контактное лицо может быть любое, кто вас знает и не проживает с вами на одной территории.
lloydbanksua
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