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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:29
lloydbanksua написав:
Для ЗП клиентов достаточно 1 контактное лицо, звонить, скорее всего, не будут.
Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:35
Vorlon написав: lloydbanksua написав:
Для ЗП клиентов достаточно 1 контактное лицо, звонить, скорее всего, не будут.
Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?
Мне контакта жены хватило
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:38
Vorlon написав: lloydbanksua написав:
Для ЗП клиентов достаточно 1 контактное лицо, звонить, скорее всего, не будут.
Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?
У меня кроме телефона жены, попросили ещё 2 контактных телефона, но любых не обязательно с работы. По факту никому не звонили.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:58
freelanc написав:
почему никто не написал про рефералку 100+100 грн???
Тут деякі ветерани банківського фронту стільки разів про це писали рекламуючи свої реферальні посилання, що дописалися до заслуженого бану.
Так, що писали і продовжують це робити.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 23:01
В отделении попросили один номер и предложили дать номер родственников. Не звонили.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 02:17
KVV написав: freelanc написав:
почему никто не написал про рефералку 100+100 грн???
Тут деякі ветерани банківського фронту стільки разів про це писали рекламуючи свої реферальні посилання, що дописалися до заслуженого бану.
А чому це свято ніде не освітлювали?
Щодо рефералок - треба ж з ясно/лінку пумби заявку подавати для гарантування комуналки+, тож краще не ризикувати, ІМХО.Щодо контактних номерів - то скоріш за все людям з неофіційною роботою потрібно давати номер контактних з роботи + вимагають на 1 номер більше.
А тим, в кого зарплатна в ПУМБі - навпаки, на 1 номер менше - себто усього 1. Хоча це все не точно ТМ
.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:49
Vorlon написав:
При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон).
Запросили рабочий номер (бухгалтерия, отдел кадров, начальника и т. п.) и любой контактный номер.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:53
При получении карты просили 3 номера тлф, из них 1 робочий, любой, хоть бухгалтерии, хоть приемной или свой если конечно есть. Не звонили. Все можу дали с 30т лимита. Пробные платежи пошли для проверки кб. По 2 платежам >500 прилетели расстрочки, вот не знаю включать и только можна запутаться или и так справлюсь. По расстрочкам может кто подскажет или посоветует, жду, спасибо.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:11
valya написав:
При получении карты просили 3 номера тлф, из них 1 робочий, любой, хоть бухгалтерии, хоть приемной или свой если конечно есть. Не звонили. Все можу дали с 30т лимита. Пробные платежи пошли для проверки кб. По 2 платежам >500 прилетели расстрочки, вот не знаю включать и только можна запутаться или и так справлюсь. По расстрочкам может кто подскажет или посоветует, жду, спасибо.
По рассрочке - звоните на горячую линию и просите подключить рассрочку.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:13
Vorlon написав:
Записался на завтра. При общении по телефону сказали, что контактное лицо обязательно должно быть с работы (рабочий телефон). Это действительно так?
Именно контактное лицо не обязательно должно быть с работы, но рабочий телефон необходимо будет указать. Контактное лицо может быть любое, кто вас знает и не проживает с вами на одной территории.
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