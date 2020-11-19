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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2645264626472648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:16

  Slx написав: А чому це свято ніде не освітлювали? Щодо рефералок - треба ж з ясно/лінку пумби заявку подавати для гарантування комуналки+, тож краще не ризикувати, ІМХО. Щодо контактних номерів - то скоріш за все людям з неофіційною роботою потрібно давати номер контактних з роботи + вимагають на 1 номер більше. А тим, в кого зарплатна в ПУМБі - навпаки, на 1 номер менше - себто усього 1. Хоча це все не точно ТМ.

Я уже отвечал ранее на счет контактных лиц при оформлении кредитки. 1 контактное лицо - при Оф. трудоустройстве, 2 - не Оф, ФЛП, Пенсионер и самозанятые лица.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:57

  lloydbanksua написав:Я уже отвечал ранее на счет контактных лиц при оформлении кредитки. 1 контактное лицо - при Оф. трудоустройстве, 2 - не Оф, ФЛП, Пенсионер и самозанятые лица.

Ага, понял для зарплатника: одно лицо, которое со мной не живёт и просто рабочий телефон (можно мой же). И звонить если будут, то лицу...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:16

  Slx написав:Щодо рефералок - треба ж з ясно/лінку пумби заявку подавати для гарантування комуналки+, тож краще не ризикувати, ІМХО.

Дописувач оформляв ВсеКарти в грн/юсд для валютообміну, а не ВсеМожу для комуналки.
KVV
 
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