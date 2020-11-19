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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:16
Slx написав:
А чому це свято ніде не освітлювали? Щодо рефералок - треба ж з ясно/лінку пумби заявку подавати для гарантування комуналки+, тож краще не ризикувати, ІМХО. Щодо контактних номерів - то скоріш за все людям з неофіційною роботою потрібно давати номер контактних з роботи + вимагають на 1 номер більше. А тим, в кого зарплатна в ПУМБі - навпаки, на 1 номер менше - себто усього 1. Хоча це все не точно ТМ.
Я уже отвечал ранее на счет контактных лиц при оформлении кредитки. 1 контактное лицо - при Оф. трудоустройстве, 2 - не Оф, ФЛП, Пенсионер и самозанятые лица.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:57
lloydbanksua написав:
Я уже отвечал ранее на счет контактных лиц при оформлении кредитки. 1 контактное лицо - при Оф. трудоустройстве, 2 - не Оф, ФЛП, Пенсионер и самозанятые лица.
Ага, понял для зарплатника: одно лицо, которое со мной не живёт и просто рабочий телефон (можно мой же). И звонить если будут, то лицу...
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:16
Slx написав:
Щодо рефералок - треба ж з ясно/лінку пумби заявку подавати для гарантування комуналки+, тож краще не ризикувати, ІМХО.
Дописувач оформляв ВсеКарти в грн/юсд для валютообміну, а не ВсеМожу для комуналки.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:20
Vorlon написав:
Ага, понял для зарплатника: одно лицо, которое со мной не живёт и просто рабочий телефон (можно мой же). И звонить если будут, то лицу...
Рабочий нужно в первую очередь указывать бухгалтерию/руководителя, только потом, если их нет, то уже свой.
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lloydbanksua
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