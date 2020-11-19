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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:16
Slx написав:
А чому це свято ніде не освітлювали? Щодо рефералок - треба ж з ясно/лінку пумби заявку подавати для гарантування комуналки+, тож краще не ризикувати, ІМХО. Щодо контактних номерів - то скоріш за все людям з неофіційною роботою потрібно давати номер контактних з роботи + вимагають на 1 номер більше. А тим, в кого зарплатна в ПУМБі - навпаки, на 1 номер менше - себто усього 1. Хоча це все не точно ТМ.
Я уже отвечал ранее на счет контактных лиц при оформлении кредитки. 1 контактное лицо - при Оф. трудоустройстве, 2 - не Оф, ФЛП, Пенсионер и самозанятые лица.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:57
lloydbanksua написав:
Я уже отвечал ранее на счет контактных лиц при оформлении кредитки. 1 контактное лицо - при Оф. трудоустройстве, 2 - не Оф, ФЛП, Пенсионер и самозанятые лица.
Ага, понял для зарплатника: одно лицо, которое со мной не живёт и просто рабочий телефон (можно мой же). И звонить если будут, то лицу...
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:16
Slx написав:
Щодо рефералок - треба ж з ясно/лінку пумби заявку подавати для гарантування комуналки+, тож краще не ризикувати, ІМХО.
Дописувач оформляв ВсеКарти в грн/юсд для валютообміну, а не ВсеМожу для комуналки.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:20
Vorlon написав:
Ага, понял для зарплатника: одно лицо, которое со мной не живёт и просто рабочий телефон (можно мой же). И звонить если будут, то лицу...
Рабочий нужно в первую очередь указывать бухгалтерию/руководителя, только потом, если их нет, то уже свой.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:01
Не понятна логика того, что плюшки по ясно дают только новичкам.
Фактически - гонят старичков в отделения для бессмысленного переоформления одного куска пластика на другой.
Заняться нечем ?
Пандемия, карантин, коронавирус - не, не слышали ?
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mustbe
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:04
mustbe написав:
Не понятна логика того, что плюшки по ясно дают только новичкам.
Фактически - гонят старичков в отделения для бессмысленного переоформления одного куска пластика на другой.
Заняться нечем ?
Пандемия, карантин, коронавирус - не, не слышали ?
Ну так имеет же смысл расширить клиентскую базу. В Укрсибе по NEW Card фактически то же самое.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:09
ingtrans написав:
Ну так имеет же смысл расширить клиентскую базу. В Укрсибе по NEW Card фактически то же самое.
Так от того, что старичок превратится в новичка - клиентская база не увеличится )
Да, сиба это тоже касается
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mustbe
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:29
mustbe написав:
для бессмысленного переоформления одного куска пластика на другой.
Заняться нечем ?
Сюдя по тому, что кредитку именную сразу выдать не могут, а только через бомж-пластик, то нечем
PS А какой % старых клиентов переоткроет карту для коммуналки?..
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:38
velvet написав: jay2004 написав:
По карте ВсеМожу: p2p без комисса только ПУМБ Онлайн или можно Форвард Онлайн?
Только ПУМБ
По Вашей рефке получал вчера карту. Когда 100 гривен должно прийти?
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jay2004
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:48
jay2004 написав: velvet написав: jay2004 написав:
По карте ВсеМожу: p2p без комисса только ПУМБ Онлайн или можно Форвард Онлайн?
Только ПУМБ
По Вашей рефке получал вчера карту. Когда 100 гривен должно прийти?
После получения карты необходима первая торговая операция от 100 грн. Срок выплаты по рефке потом в течение 30 дней,но на практике по разному (когда через день, а когда через две недели).
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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