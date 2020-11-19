|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:35
MASolomko написав: MASolomko написав:
...сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. ...Жду теперь начисление кешбека.
Кешбек капнул. Не кинули после такого оформления карты.
6 днів з моменту оплати.
Я поки чекаю...
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:47
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему