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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:35
MASolomko написав: MASolomko написав:
...сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. ...Жду теперь начисление кешбека.
Кешбек капнул. Не кинули после такого оформления карты.
6 днів з моменту оплати.
Я поки чекаю...
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:47
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42
mustbe написав: ingtrans написав:
Ну так имеет же смысл расширить клиентскую базу. В Укрсибе по NEW Card фактически то же самое.
Так от того, что старичок превратится в новичка - клиентская база не увеличится )
Да, сиба это тоже касается
Деякі старі вже так зажерлися, що 6к+ - це не причина відкрити катку, а ви кажете, що хтось в карантин побіжить перевідкриватись за 300 грн. Тьху!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43
Так в моєму від-і дуже справні дівчатка, вот Анютка вже 2 роки працює.
Пора ії в начі пропихувати
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:23
Виплата по комуналці здійснюється через 5 робочих днів після здійсненні операції чи проводки?
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