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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2646264726482649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:35

  MASolomko написав:
  MASolomko написав:...сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. ...Жду теперь начисление кешбека.
Кешбек капнул. Не кинули после такого оформления карты.


6 днів з моменту оплати.
Я поки чекаю...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:47

  clientage написав:Мне контакта жены хватило :)


Це було перед чи після? :D

  clientage написав:Привет, Анютка -- серые глазки :)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42

  mustbe написав:
  ingtrans написав:Ну так имеет же смысл расширить клиентскую базу. В Укрсибе по NEW Card фактически то же самое.

Так от того, что старичок превратится в новичка - клиентская база не увеличится )
Да, сиба это тоже касается

Деякі старі вже так зажерлися, що 6к+ - це не причина відкрити катку, а ви кажете, що хтось в карантин побіжить перевідкриватись за 300 грн. Тьху!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43

  V2 написав:
  clientage написав:Мне контакта жены хватило :)


Це було перед чи після? :D

  clientage написав:Привет, Анютка -- серые глазки :)

Так в моєму від-і дуже справні дівчатка, вот Анютка вже 2 роки працює.
Пора ії в начі пропихувати :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:23

Re: ПУМБ

Виплата по комуналці здійснюється через 5 робочих днів після здійсненні операції чи проводки?
tarasum
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ПУМБ (26485)
20.11.2020 15:23
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