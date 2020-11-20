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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:35
MASolomko написав: MASolomko написав:
...сделал вчера пробную оплату коммунальных от всеМОЖУ — всё-таки к акции карту подключили. ...Жду теперь начисление кешбека.
Кешбек капнул. Не кинули после такого оформления карты.
6 днів з моменту оплати.
Я поки чекаю...
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:47
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42
mustbe написав: ingtrans написав:
Ну так имеет же смысл расширить клиентскую базу. В Укрсибе по NEW Card фактически то же самое.
Так от того, что старичок превратится в новичка - клиентская база не увеличится )
Да, сиба это тоже касается
Деякі старі вже так зажерлися, що 6к+ - це не причина відкрити катку, а ви кажете, що хтось в карантин побіжить перевідкриватись за 300 грн. Тьху!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43
Так в моєму від-і дуже справні дівчатка, вот Анютка вже 2 роки працює.
Пора ії в начі пропихувати
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:23
Виплата по комуналці здійснюється через 5 робочих днів після здійсненні операції чи проводки?
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:06
Дали сегодня 30-ку лимита без проблем. Один из самых лёгких наверное полученных кредитов
И довольно быстро, по сравнению с конкурентами
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:21
Тепер ви можете знімати до 10 000 грн готівкою в банкоматах АТ «Ощадбанк». Зверніть увагу, опція НЕ доступна для карток рівня Platinum і вище.
В мережах супермаркетів «Фора» та «Сільпо» доступний сервіс зняття готівки без комісії на касах усіх торгових точок під час оплати покупок. Щоб скористатися сервісом, повідомте касиру
необхідну суму, яку він додасть до вартості товару, підтвердіть операцію PIN-кодом або за допомогою NFC у смартфоні.
Максимальна сума видачі – 500 грн і не залежить від суми чека. Послуга «Готівка на касі» реалізована в партнерстві з Mastercard.
Прийшло в розсилці.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:28
Vorlon написав:
Дали сегодня 30-ку лимита без проблем. Один из самых лёгких наверное полученных кредитов
И довольно быстро, по сравнению с конкурентами
Тоже сегодня получил и тоже 30, но по скорости было как обычно. Альфа на этой неделе больше понравилась, привезли прямо домой и потратил минут 10 на порписывание (копию паспорта и ИНН распечатал и заверил дома же заранее).
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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