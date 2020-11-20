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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2647264826492650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:01

  Goodman написав:таке дурновато-спортивне питання - куди звертатись для збильшення кредитного лимиту в1д Пумб?

только ждать и надеяться
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:02

Re: ПУМБ

  novichok написав:только ждать и надеяться

завтра спитаю куру, спор1днену 1з пумбом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:11

  Goodman написав:таке дурновато-спортивне питання - куди звертатись для збильшення кредитного лимиту в1д Пумб?

ПУМБ збільшує ліміт з власної ініціативи
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:41

Re: ПУМБ

Где в этом чат-боте выбор кешбэка? Подисался, полазил на разным опциям, попадал и на кешбэк. Потом бот перестал реагировать на команды, в итоге я все удалил и переподписался. И вот теперь никак не могу попасть на кешбэк, к тому же бот так и продолжает периодически отказываться выполнять команды, даже в главное меню не выйду. С ним такое бывает или на моей стороне проблема?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:45

ingtrans цей квест проходив. Бот не торбіть, там тільки ельдорадо і Ясно.
КБ по категоріях прийдуть або пізніше у листопаді, або у перших числах грудня. Чекайте повідомлення у вайбер-боті і тоді активуєте конкретну категорію.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:48

Re: ПУМБ

Подскажите где в тарифах найти стоимость закрытия фоп счета? чет в упор не вижу
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:51

Re: ПУМБ

  stas_rst написав:ingtrans цей квест проходив. Бот не торбіть, там тільки ельдорадо і Ясно.
КБ по категоріях прийдуть або пізніше у листопаді, або у перших числах грудня. Чекайте повідомлення у вайбер-боті і тоді активуєте конкретну категорію.

Так были категории для выбора, штуки 4 или 5.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:54

Re: ПУМБ

ingtrans написав:Где в этом чат-боте выбор кешбэка? Подисался, полазил на разным опциям, попадал и на кешбэк. Потом бот перестал реагировать на команды, в итоге я все удалил и переподписался. И вот теперь никак не могу попасть на кешбэк, к тому же бот так и продолжает периодически отказываться выполнять команды, даже в главное меню не выйду. С ним такое бывает или на моей стороне проблема?
Там есть пункт "мои пропозиции". На экран он сразу может не попадать. Надо скроллинг сделать.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:01

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Где в этом чат-боте выбор кешбэка?

в вайбере 2 пумба , один просто красный - второй красный с синей мордой.
запрошення приходит в красный , выбор категории в красном с синей мордочкой
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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