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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:01
Goodman написав:
таке дурновато-спортивне питання - куди звертатись для збильшення кредитного лимиту в1д Пумб?
только ждать и надеяться
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novichok
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:02
novichok написав:
только ждать и надеяться
завтра спитаю куру, спор1днену 1з пумбом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:11
Goodman написав:
таке дурновато-спортивне питання - куди звертатись для збильшення кредитного лимиту в1д Пумб?
ПУМБ збільшує ліміт з власної ініціативи
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:41
Где в этом чат-боте выбор кешбэка? Подисался, полазил на разным опциям, попадал и на кешбэк. Потом бот перестал реагировать на команды, в итоге я все удалил и переподписался. И вот теперь никак не могу попасть на кешбэк, к тому же бот так и продолжает периодически отказываться выполнять команды, даже в главное меню не выйду. С ним такое бывает или на моей стороне проблема?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:45
ingtrans цей квест проходив. Бот не торбіть, там тільки ельдорадо і Ясно.
КБ по категоріях прийдуть або пізніше у листопаді, або у перших числах грудня. Чекайте повідомлення у вайбер-боті і тоді активуєте конкретну категорію.
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stas_rst
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1
Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:48
Подскажите где в тарифах найти стоимость закрытия фоп счета? чет в упор не вижу
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gonzo
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:51
stas_rst написав:
ingtrans цей квест проходив. Бот не торбіть, там тільки ельдорадо і Ясно.
КБ по категоріях прийдуть або пізніше у листопаді, або у перших числах грудня. Чекайте повідомлення у вайбер-боті і тоді активуєте конкретну категорію.
Так были категории для выбора, штуки 4 или 5.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:54
ingtrans написав:Где в этом чат-боте выбор кешбэка? Подисался, полазил на разным опциям, попадал и на кешбэк. Потом бот перестал реагировать на команды, в итоге я все удалил и переподписался. И вот теперь никак не могу попасть на кешбэк, к тому же бот так и продолжает периодически отказываться выполнять команды, даже в главное меню не выйду. С ним такое бывает или на моей стороне проблема?
Там есть пункт "мои пропозиции". На экран он сразу может не попадать. Надо скроллинг сделать.
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Aps
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:01
ingtrans написав:
Где в этом чат-боте выбор кешбэка?
в вайбере 2 пумба , один просто красный - второй красный с синей мордой.
запрошення приходит в красный , выбор категории в красном с синей мордочкой
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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