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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2648264926502651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:07

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Просто сейчас даже по меню особо не дает походить - виснет после буквально одной двух команд.
только проверил - нет таких проблем , сделайте глубокую очистку . у мне вообще смартик техно 1/16 и все пашет как часы
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:13

  velvet написав:
  jay2004 написав:
  velvet написав:
По Вашей рефке получал вчера карту. Когда 100 гривен должно прийти?


После получения карты необходима первая торговая операция от 100 грн. Срок выплаты по рефке потом в течение 30 дней,но на практике по разному (когда через день, а когда через две недели).


По Вашей рефке подала заявку на ВсеКарту. В отделении оформила карту 02.11.20, сразу проведя операцию по оплате мобилы на 190грн. (сказали – так нуна). У девицы уточнила, оформляет ли она меня именно по существующей заявке, на что получила утвердительный ответ. Жду-жду, жду-жду – нет "привета" от Пумбы. Написала. Описала. Спросила: ну, когда же ж уже? И получила вот такое по голове:

Доброго дня!
Уточніть, будь ласка, більш детально, Вам відправили посилання на оформлення карти по акції «Запроси друга»?
Уточніть, будь ласка, яким чином Вам відправляли посилання, вкажіть, будь ласка, контакти особи, яка Вам відправляла посилання.
Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!

Описала им в ответ ситуацию (ничего плохого в этом не вижу, рефералка – есть рефералка, главное, что по ней оформилась заявка). А в ответ – тишина и мёртвые с косами... Пока не было времени им звонить по новой. Но я не могу понять политику: это чё, если кум-сват-брат пригласил, то можно, а если незнакомый дядя, то – увольте?
uavasylynka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:36

Re: ПУМБ

  uavasylynka написав:Пока не было времени им звонить по новой. Но я не могу понять политику: это чё, если кум-сват-брат пригласил, то можно, а если незнакомый дядя, то – увольте?

думаю ждать до пн , вам прислали бланковый ответ с методички .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:50

uavasylynka
У Вас номер телефона в Вайбере по которому подали заявку на оформление карты совпадает с номером телефона, который Вы указали в отделении ПУМБа при оформлении карты?
Исходя из условий карту по реферальной ссылке может оформить любой:
Детали акции: «Пригласи друга»:
1. Рекомендуйте друзьям открыть карту «ВСЕМОЖУ» или «ВСЕКАРТУ» в гривне. Получайте по 100 гривен на счет каждый.
2. Перешлите другу ссылку-приглашение в Viber.
3. После оформления другом карты (бесплатно) и проведения первой оплаты от 100 грн мы зачислим вознаграждение каждому.
4. Вознаграждение зачисляется в течение 31 дня с момента выполнения необходимых условий.
5. Новому приглашенному средства зачисляются на оформленную карту, тому кто пригласил – на одну из гривневых карт.
6. Вы можете отправить неограниченное количество приглашений.
Например, если пригласите 20 друзей – это возможность получить 2000 грн.
Востаннє редагувалось velvet в П'ят 20 лис, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:52

У одного меня сегодня весь вечер при подтверждении платежей?

Ошибка при установлении защищённого соединения
При соединении с acs.fuib.com произошла ошибка.

Не могу коммуналку заплатить через примат - из несчастных 3 платежей смог сделать только 1 :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:47

Re: ПУМБ

  uavasylynka написав:если кум-сват-брат пригласил, то можно, а если незнакомый дядя, то – увольте?

Без разницы свой/чужой.
Главное когда перезвонят сказать что вы по рефке, а когда будут прощаться - переспросить, проставили галочку что по рефке!.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:35

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Не могу коммуналку заплатить через примат

Сенсація!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:41

klug
Нет, давно там плачу с кэшбеком. Что не мешает мне презирать примат и дальше :mrgreen:

Кстати, замена браузера с Firefox на Edge решила вопрос подтверждения оплат - совпадение? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:01

  novichok написав:
  Goodman написав:таке дурновато-спортивне питання - куди звертатись для збильшення кредитного лимиту в1д Пумб?

только ждать и надеяться

А можна і не ждать, а закрити стару кредитку і відкрити нову.

А потім надіятись, що наллють більше.
Мені збільшили в 6 разів.
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