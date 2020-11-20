только проверил - нет таких проблем , сделайте глубокую очистку . у мне вообще смартик техно 1/16 и все пашет как часы
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:07
Re: ПУМБ
только проверил - нет таких проблем , сделайте глубокую очистку . у мне вообще смартик техно 1/16 и все пашет как часы
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:13
По Вашей рефке подала заявку на ВсеКарту. В отделении оформила карту 02.11.20, сразу проведя операцию по оплате мобилы на 190грн. (сказали – так нуна). У девицы уточнила, оформляет ли она меня именно по существующей заявке, на что получила утвердительный ответ. Жду-жду, жду-жду – нет "привета" от Пумбы. Написала. Описала. Спросила: ну, когда же ж уже? И получила вот такое по голове:
Доброго дня!
Уточніть, будь ласка, більш детально, Вам відправили посилання на оформлення карти по акції «Запроси друга»?
Уточніть, будь ласка, яким чином Вам відправляли посилання, вкажіть, будь ласка, контакти особи, яка Вам відправляла посилання.
Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!
Описала им в ответ ситуацию (ничего плохого в этом не вижу, рефералка – есть рефералка, главное, что по ней оформилась заявка). А в ответ – тишина и мёртвые с косами... Пока не было времени им звонить по новой. Но я не могу понять политику: это чё, если кум-сват-брат пригласил, то можно, а если незнакомый дядя, то – увольте?
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:36
Re: ПУМБ
думаю ждать до пн , вам прислали бланковый ответ с методички .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:50
uavasylynka
У Вас номер телефона в Вайбере по которому подали заявку на оформление карты совпадает с номером телефона, который Вы указали в отделении ПУМБа при оформлении карты?
Исходя из условий карту по реферальной ссылке может оформить любой:
Детали акции: «Пригласи друга»:
1. Рекомендуйте друзьям открыть карту «ВСЕМОЖУ» или «ВСЕКАРТУ» в гривне. Получайте по 100 гривен на счет каждый.
2. Перешлите другу ссылку-приглашение в Viber.
3. После оформления другом карты (бесплатно) и проведения первой оплаты от 100 грн мы зачислим вознаграждение каждому.
4. Вознаграждение зачисляется в течение 31 дня с момента выполнения необходимых условий.
5. Новому приглашенному средства зачисляются на оформленную карту, тому кто пригласил – на одну из гривневых карт.
6. Вы можете отправить неограниченное количество приглашений.
Например, если пригласите 20 друзей – это возможность получить 2000 грн.
Востаннє редагувалось velvet в П'ят 20 лис, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:52
У одного меня сегодня весь вечер при подтверждении платежей?
Не могу коммуналку заплатить через примат - из несчастных 3 платежей смог сделать только 1
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:47
Re: ПУМБ
Без разницы свой/чужой.
Главное когда перезвонят сказать что вы по рефке, а когда будут прощаться - переспросить, проставили галочку что по рефке!.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:35
Re: ПУМБ
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:41
klug
Нет, давно там плачу с кэшбеком. Что не мешает мне презирать примат и дальше
Кстати, замена браузера с Firefox на Edge решила вопрос подтверждения оплат - совпадение?
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:01
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:33
Нет, не совпадение.
acs.fuib.com - известное глюкалово. Не любит его ФФ.
Поэтому все проплапыты с пумбы делаю не под ФФ, а под Хромом
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