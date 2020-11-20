Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:13

velvet написав: jay2004 написав: velvet написав:

По Вашей рефке получал вчера карту. Когда 100 гривен должно прийти? По Вашей рефке получал вчера карту. Когда 100 гривен должно прийти?



После получения карты необходима первая торговая операция от 100 грн. Срок выплаты по рефке потом в течение 30 дней,но на практике по разному (когда через день, а когда через две недели). После получения карты необходима первая торговая операция от 100 грн. Срок выплаты по рефке потом в течение 30 дней,но на практике по разному (когда через день, а когда через две недели).

По Вашей рефке подала заявку на ВсеКарту. В отделении оформила карту 02.11.20, сразу проведя операцию по оплате мобилы на 190грн. (сказали – так нуна). У девицы уточнила, оформляет ли она меня именно по существующей заявке, на что получила утвердительный ответ. Жду-жду, жду-жду – нет "привета" от Пумбы. Написала. Описала. Спросила: ну, когда же ж уже? И получила вот такое по голове:Доброго дня!Уточніть, будь ласка, більш детально, Вам відправили посилання на оформлення карти по акції «Запроси друга»?Уточніть, будь ласка, яким чином Вам відправляли посилання, вкажіть, будь ласка, контакти особи, яка Вам відправляла посилання.Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!Описала им в ответ ситуацию (ничего плохого в этом не вижу, рефералка – есть рефералка, главное, что по ней оформилась заявка). А в ответ – тишина и мёртвые с косами... Пока не было времени им звонить по новой. Но я не могу понять политику: это чё, если кум-сват-брат пригласил, то можно, а если незнакомый дядя, то – увольте?