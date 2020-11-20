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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:15
Была открыта по ссылке Ясно ВсеМожу для коммуналки. Потом решила по рефке форумчанина открыть ВсеКарту. По ссылке кидает в чат ПУМБ, где пишет, что у меня уже есть ВсеМожу и я могу поделиться ссылкой с друзьями. ВсеКард при этом не даёт оформить, нет в меню. Горячая сказала, что так как у меня уже есть ВсеМожу, ВсеКард уже по рефке оформить нельзя. Если это так, то надо было вначале ВсеКард оформить по рефке, а потом ВсеМожу с Ясно.
http://lx4.me/c/BruGAiHB
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:45
Рассрочка
Попробовал рассрочку от ПУМБа
По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе, и потом только влияют на пересчет 5% ОМП (Альфа).
Для грейсовика эти все перерасчеты/учеты -- пофиг
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:54
шо и ПУМПА для умных?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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