Додано: Суб 21 лис, 2020 11:50

Попробовал и я рассрочку - кашу заварил знатнуюВчера активировал якобы после оплаты коммуналки на 743,60 грн. - пришло сообщение в боте, что оформлено на 6 месяцев.Сегодня утром повторное сообщение - мол, оформите рассрочку. Звоню на горячую линию - они не видят, что подключено, но радостно, ой, давайте подключим - ну ладно. Ой, подключили. Уточняю - на 6 месяцев? Ой, нет, было предложение только на 12. Я в шоке - отменяйте! Ой, не можем. У меня ведь было предложение на 6 месяцев? Ой - такого быть не может, мы же всё видим в программе. И вообще рассрочки только на сумму от 1000 гривен. Я - ? Ой (жалобно), звоните в понедельник, сейчас уже ничего сделать не можем. А в понедельник просто отменят рассрочку и всё...Вопрос про исправление косяка банка девочка не осилила... Всё в понедельник