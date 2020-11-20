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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:15
Была открыта по ссылке Ясно ВсеМожу для коммуналки. Потом решила по рефке форумчанина открыть ВсеКарту. По ссылке кидает в чат ПУМБ, где пишет, что у меня уже есть ВсеМожу и я могу поделиться ссылкой с друзьями. ВсеКард при этом не даёт оформить, нет в меню. Горячая сказала, что так как у меня уже есть ВсеМожу, ВсеКард уже по рефке оформить нельзя. Если это так, то надо было вначале ВсеКард оформить по рефке, а потом ВсеМожу с Ясно.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:45
Рассрочка
Попробовал рассрочку от ПУМБа
По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе, и потом только влияют на пересчет 5% ОМП (Альфа).
Для грейсовика эти все перерасчеты/учеты -- пофиг
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:54
шо и ПУМПА для умных?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:12
Re: ПУМБ
clientage, у Вас РД 20-го числа?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:35
У знакомой была похожая ситуация: у неё уже была кредитка ВсеМожу открытая где-то полгода назад,но не было дебетовки Всекарты. Когда она переходила по реферальной ссылке, выдавало сообщение, что ВсеМожу у неё уже есть и не предлагало ВсеКарту. Несколько раз подряд переходила по ссылке и как-то подала заявку на карту.Перезвонили ей из ПУМБа и она оформила Всекарту,получила 100 грн. через неделю, как сделала необходимую торговую операцию.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:50
Попробовал и я рассрочку - кашу заварил знатную
Вчера активировал якобы после оплаты коммуналки на 743,60 грн. - пришло сообщение в боте, что оформлено на 6 месяцев.
Сегодня утром повторное сообщение - мол, оформите рассрочку. Звоню на горячую линию - они не видят, что подключено, но радостно, ой, давайте подключим - ну ладно. Ой, подключили. Уточняю - на 6 месяцев? Ой, нет, было предложение только на 12. Я в шоке - отменяйте! Ой, не можем. У меня ведь было предложение на 6 месяцев? Ой - такого быть не может, мы же всё видим в программе. И вообще рассрочки только на сумму от 1000 гривен. Я - ? Ой (жалобно), звоните в понедельник, сейчас уже ничего сделать не можем. А в понедельник просто отменят рассрочку и всё...
Вопрос про исправление косяка банка девочка не осилила... Всё в понедельник
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:28
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:35
clientage
Я так понял, что уже у всех кредиток, выданных в последние годы, РД только 30-ое?
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