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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2650265126522653 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 806 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 118 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 212 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 806 Додано: Суб 21 лис, 2020 13:20 MASolomko написав: clientage написав: По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе 12 ноября сделал оплаты коммуналки и магазине, на обе эти операции предложили оформить рассрочку. 14 рассрочки уже активировались и отображались в соответствующем разделе.



Согласно инфы из раздела Рассрочки, первый платёж по ним уже прошёл в день их активации. 12 ноября сделал оплаты коммуналки и магазине, на обе эти операции предложили оформить рассрочку. 14 рассрочки уже активировались и отображались в соответствующем разделе.Согласно инфы из раздела Рассрочки, первый платёж по ним уже прошёл в день их активации.

ну да, прошел... и полностью пошел в счет ОМП, а не общей задолженности ну да, прошел... и полностью пошел в счет ОМП, а не общей задолженности ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32995 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2622 раз. Подякували: 3871 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 13:31 Шановне панство, вітаю!



Вчора начебто (ще не перевірив) переміг, зміг подати нову заявку на комунальну кредитку всеМожу, щоправда на нефінансовий мобільний, та й то після видалення першої заявки через відділення. Налили 30к навіть без довідки (хоча була в мене з собою), дали миттєву Visa.



Кажуть, що зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде, хоч я їм не вірю, але в ПУМБ-онлайн начебто можна буде перевірити, % будуть додаватися до суми боргу, якщо їх нараховуватимуть.



Тепер фінномер треба вертати взад, бо без бота у Вібері їх розстрочку навіть не заюзаєш? Чи є йому якась притомна альтернатива? На комульній кредитці ж розстрочка від 500 грн, тому це також надійний індикатор оформлення саме цієї картки?



Про комунальний кешбек інформування жодного так і немає? Треба чекати 5 робочих після оплати? Через ПУМБ-онлайн заради кешбеку можна ж комуналку платить, в грейсі ж, вже хтось цей канал перевіряв?



Дякую за досвід усім небайдужим! Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY Переходь на темний бік за карткою(кожному по 50 грн), обирай кредиткувід А-банку (кожному по 50 грн) абокард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек): kreuz Повідомлень: 2631 З нами з: 10.12.07 Подякував: 142 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 13:59 Re: ПУМБ kreuz написав: На комульній кредитці ж розстрочка від 500 грн, тому це також надійний індикатор оформлення саме цієї картки? На комульній кредитці ж розстрочка від 500 грн, тому це також надійний індикатор оформлення саме цієї картки? На странице Yasno сказано, что на отопительный сезон (по 15 апреля включительно) можно воспользоваться услугой "«Сплачуйте частинами» для оплати комунальних послуг кредиткою" при оплате от 500 грн.



Где-то на середине этой странице рассказывается про стандартные условия и спецпредложение по 28 февраля, по которому покупки от 1к грн тоже доступна рассрочка на 6 месяцев бесплатно.

https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy



kreuz написав: Тепер фінномер треба вертати взад, бо без бота у Вібері їх розстрочку навіть не заюзаєш? Тепер фінномер треба вертати взад, бо без бота у Вібері їх розстрочку навіть не заюзаєш? На странице обычной рассрочки указано, что предложение можно получить и в SMS. А вот на странице Yasno под рассрочку для коммуналки -- что только в Viber.



kreuz написав: Про комунальний кешбек інформування жодного так і немає? Треба чекати 5 робочих після оплати? Про комунальний кешбек інформування жодного так і немає? Треба чекати 5 робочих після оплати? Всё через самостоятельных домбух На странице Yasno сказано, что на отопительный сезон (по 15 апреля включительно) можно воспользоваться услугой "«Сплачуйте частинами» для оплати комунальних послуг кредиткою" при оплате от 500 грн.Где-то на середине этой странице рассказывается про стандартные условия и спецпредложение по 28 февраля, по которому покупки от 1к грн тоже доступна рассрочка на 6 месяцев бесплатно.На странице обычной рассрочки указано, что предложение можно получить и в SMS. А вот на странице Yasno под рассрочку для коммуналки -- что только в Viber.Всё через самостоятельных домбух

50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp

50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки! MASolomko

Повідомлень: 2657 З нами з: 08.03.18 Подякував: 282 раз. Подякували: 386 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2650265126522653 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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