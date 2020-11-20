clientage написав:По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе
12 ноября сделал оплаты коммуналки и магазине, на обе эти операции предложили оформить рассрочку. 14 рассрочки уже активировались и отображались в соответствующем разделе.
Согласно инфы из раздела Рассрочки, первый платёж по ним уже прошёл в день их активации.
ну да, прошел... и полностью пошел в счет ОМП, а не общей задолженности
Вчора начебто (ще не перевірив) переміг, зміг подати нову заявку на комунальну кредитку всеМожу, щоправда на нефінансовий мобільний, та й то після видалення першої заявки через відділення. Налили 30к навіть без довідки (хоча була в мене з собою), дали миттєву Visa.
Кажуть, що зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде, хоч я їм не вірю, але в ПУМБ-онлайн начебто можна буде перевірити, % будуть додаватися до суми боргу, якщо їх нараховуватимуть.
Тепер фінномер треба вертати взад, бо без бота у Вібері їх розстрочку навіть не заюзаєш? Чи є йому якась притомна альтернатива? На комульній кредитці ж розстрочка від 500 грн, тому це також надійний індикатор оформлення саме цієї картки?
Про комунальний кешбек інформування жодного так і немає? Треба чекати 5 робочих після оплати? Через ПУМБ-онлайн заради кешбеку можна ж комуналку платить, в грейсі ж, вже хтось цей канал перевіряв?
Дякую за досвід усім небайдужим!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):