RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2651265226532654>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:20

  MASolomko написав:
  clientage написав:По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе
12 ноября сделал оплаты коммуналки и магазине, на обе эти операции предложили оформить рассрочку. 14 рассрочки уже активировались и отображались в соответствующем разделе.

Согласно инфы из раздела Рассрочки, первый платёж по ним уже прошёл в день их активации.

ну да, прошел... и полностью пошел в счет ОМП, а не общей задолженности :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2622 раз.
Подякували: 3872 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:31

Шановне панство, вітаю!

Вчора начебто (ще не перевірив) переміг, зміг подати нову заявку на комунальну кредитку всеМожу, щоправда на нефінансовий мобільний, та й то після видалення першої заявки через відділення. Налили 30к навіть без довідки (хоча була в мене з собою), дали миттєву Visa.

Кажуть, що зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде, хоч я їм не вірю, але в ПУМБ-онлайн начебто можна буде перевірити, % будуть додаватися до суми боргу, якщо їх нараховуватимуть.

Тепер фінномер треба вертати взад, бо без бота у Вібері їх розстрочку навіть не заюзаєш? Чи є йому якась притомна альтернатива? На комульній кредитці ж розстрочка від 500 грн, тому це також надійний індикатор оформлення саме цієї картки?

Про комунальний кешбек інформування жодного так і немає? Треба чекати 5 робочих після оплати? Через ПУМБ-онлайн заради кешбеку можна ж комуналку платить, в грейсі ж, вже хтось цей канал перевіряв?

Дякую за досвід усім небайдужим!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2631
З нами з: 10.12.07
Подякував: 142 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:59

Re: ПУМБ

  kreuz написав:На комульній кредитці ж розстрочка від 500 грн, тому це також надійний індикатор оформлення саме цієї картки?
На странице Yasno сказано, что на отопительный сезон (по 15 апреля включительно) можно воспользоваться услугой "«Сплачуйте частинами» для оплати комунальних послуг кредиткою" при оплате от 500 грн.

Где-то на середине этой странице рассказывается про стандартные условия и спецпредложение по 28 февраля, по которому покупки от 1к грн тоже доступна рассрочка на 6 месяцев бесплатно.
https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy

  kreuz написав:Тепер фінномер треба вертати взад, бо без бота у Вібері їх розстрочку навіть не заюзаєш?
На странице обычной рассрочки указано, что предложение можно получить и в SMS. А вот на странице Yasno под рассрочку для коммуналки -- что только в Viber.

  kreuz написав:Про комунальний кешбек інформування жодного так і немає? Треба чекати 5 робочих після оплати?
Всё через самостоятельных домбух :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 08.03.18
Подякував: 282 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:56

Re: ПУМБ

А какая акция?
Igorenya
 
Повідомлень: 19
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:00

Re: ПУМБ

  kreuz написав:Кажуть, що зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде, хоч я їм не вірю, але в ПУМБ-онлайн начебто можна буде перевірити, % будуть додаватися до суми боргу, якщо їх нараховуватимуть.

Картку всеМожу робив 2 листопада, про цей момент нічого не казали. За умовами акції, безвідсоткове зняття-вихід із всеМожу - до 28.02.21 ???
Чи кудись не так ? Ваші думки ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 922
З нами з: 27.02.19
Подякував: 325 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:27

Как-то можно проверить, что выбрана нужная категория кэшбека? Кроме как походом в торговую точку из этой категории. В боте при заходе в раздел кэшбека всё равно предлагает выбор категорий, не смотря на то, что я уже его сделал.

После выбора категории сразу можно рассчитываться - нет никаких подводных камней? А то после глюков с рассрочкой уже не особо верю боту...
Vorlon
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 14.06.13
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:39

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:В боте при заходе в раздел кэшбека всё равно предлагает выбор категорий, не смотря на то, что я уже его сделал.

А где Вы его нашли? Я вчера один раз попал на выбор категорий кешбэка, но ничего ен выбирал, и с тем пор выбор кешбэков больше не видел. И в партнерских кешбэках были доступны Эльдорадо и Ясно, а потом осталось только Ясно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 31.07.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:41

Re: ПУМБ

Значит правильно было решено в рассрочку не играться, лишний гемор. А вот кэшбеку и категориям не понимаю, пока оплачена только коммуналка, жду кэшбека. Про какие и где категории смотреть?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 31.10.12
Подякував: 302 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:53

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Как-то можно проверить, что выбрана нужная категория кэшбека?
Ещё раз выбрать категорию, бот должен сообщить:
"Вибачте, Ви вже обрали категорію 3 для кешбеку в цьому місяці.

Зміна категорії буде доступна наступного місяця.

Приємних покупок."

  valya написав:Про какие и где категории смотреть?
Зайти в чат-бот ПУМБ в Viber, выбрать "Мої пропозиції" > Кешбек. Раздел кешбека может быть не доступен — банк сам выбирает кому давать доступ к этому разделу.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 08.03.18
Подякував: 282 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:02

  MASolomko написав:Ещё раз выбрать категорию, бот должен сообщить:
"Вибачте, Ви вже обрали категорію 3 для кешбеку в цьому місяці.

Так и есть! Покупки можно делать сразу, хоть через минуту после выбора?
Vorlon
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 14.06.13
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2651265226532654>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, ingtrans, vollena71 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ШІкономія (3)
21.11.2020 18:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.